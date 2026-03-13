El cambio climático frena la rotación de la Tierra: un impacto nunca visto en 3,6 millones de años

El cambio climático está alargando nuestros días porque el aumento del nivel del mar ralentiza la rotación de la Tierra: un nuevo estudio demuestra que el incremento actual de la duración del día, de 1,33 milisegundos por siglo, no tiene precedentes en los últimos 3,6 millones de años.

El calentamiento global está dejando una huella inesperada: está frenando la rotación de la Tierra a un ritmo descomunal, que no se veía desde hace casi 4 millones de años. Un estudio publicado en Journal of Geophysical Research: Solid Earth y liderado por la Universidad de Viena, en Austria, reconstruyó la historia de los cambios en la duración del día.

Buscando datos en el pasado para comprender los cambios ambientales actuales y futuros

A partir de fósiles y modelos climáticos concluye que, entre 2000 y 2020, la longitud del día aumentó a una tasa equivalente a 1,33 milisegundos por siglo, un valor sin precedentes en el registro paleoclimático analizado, según explica Phys.org. Los especialistas combinaron evidencia micropaleontológica con técnicas de modelado avanzadas.

La composición química de fósiles de foraminíferos bentónicos, que permiten inferir fluctuaciones del nivel del mar, les permitió reconstruir cómo la redistribución de masas oceánicas y continentales modificó el momento angular del planeta a lo largo del tiempo geológico.

Para traducir esos cambios en variaciones de la duración del día emplearon un modelo probabilístico, capaz de incorporar las incertidumbres propias de los registros antiguos. La explicación indica que al derretirse parte del hielo continental y los glaciares, el agua pasa de las zonas polares a los océanos, desplazando masa hacia el ecuador y aumentando el momento de inercia del planeta.

Variaciones que parecen imperceptibles pero con consecuencias concretas

Ese proceso no solo explica la tendencia observada en las últimas décadas, sino que vuelve excepcional la rapidez del cambio actual frente a los últimos millones de años. Según los investigadores, solamente hubo un episodio hace alrededor de 2 millones de años con una tasa comparable, pero nunca antes se había registrado una aceleración como la contemporánea.

Referencia Climate-Induced Length of Day Variations Since the Late Pliocene. Mostafa Kiani Shahvandi et al. Journal of Geophysical Research: Solid Earth (2026). DOI:https://doi.org/10.1029/2025JB032161

Aunque hablamos de variaciones medidas en milisegundos, las consecuencias son concretas: bajo escenarios de altas emisiones contaminantes, el efecto climático sobre la duración del día podría llegar a superar, hacia finales del siglo XXI, la influencia secular de la Luna sobre la rotación terrestre.

Esto tiene implicaciones prácticas en sistemas de navegación espacial, relojes atómicos y operaciones que requieren sincronía extrema, que podrían verse afectados si no se corrigen esas pequeñas alteraciones. El hallazgo refuerza la idea de que el calentamiento global antropogénico no altera únicamente el clima local o los ecosistemas, sino que modifica parámetros físicos globales del planeta.