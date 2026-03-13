Otro estudio confirma que el calentamiento global se ha acelerado desde 2015

Un análisis reciente revela que el ritmo del calentamiento global se ha incrementado notablemente en los últimos diez años. Al suprimir la influencia de fenómenos naturales como El Niño o las erupciones volcánicas, los científicos hallaron una aceleración clara desde el punto de vista estadístico, que podría anticipar impactos climáticos más intensos.

El calentamiento global se ha acelerado desde 2015, según un nuevo estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters. Los científicos detectaron una aceleración estadísticamente significativa de la tendencia al calentamiento: durante los últimos 10 años, la tasa de calentamiento ha sido de alrededor de 0,35°C por década, en comparación a poco menos de 0,2°C por década entre 1970 y 2015. La tasa reciente es más alta que en cualquier década anterior desde el comienzo de los estudios globales en 1880.

Los científicos del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, en Alemania, junto a colaboradores de otros centros de investigación, aplicaron un filtro estadístico para eliminar la influencia de variaciones naturales, como por ejemplo fenómenos como El Niño, erupciones volcánicas y la actividad solar, sobre las series de temperatura global.

Un incremento de la temperatura media global sin precedentes en la era industrial

Al eliminar ese “ruido” estadístico, los especialistas hallaron que la tasa de calentamiento en la última década casi duplica a registros previos. Esa diferencia convierte a los años recientes en la época de incremento térmico más rápida registrada desde que existen observaciones instrumentales, de acuerdo a una nota de prensa.

Los investigadores sostienen que la aceleración es consistente entre los distintos conjuntos de datos y alcanza una certeza estadística superior al 98 %. En términos prácticos, esto implica que episodios extremos, sequías y olas de calor podrían intensificarse y hacerse más frecuentes, con impactos directos en la agricultura, la salud pública y la infraestructura.

Según las conclusiones del estudio, de mantenerse el nivel actual de emisiones contaminantes la probabilidad de superar de manera sostenida el umbral de 1,5 °C previsto en el Acuerdo de París aumentaría notablemente, y podría ocurrir antes de lo esperado.

Posible aumento más intenso y permanente del calentamiento global

La novedad no es el calentamiento global ni la dirección del cambio climático, situaciones que la ciencia lleva explicando desde hace décadas, aunque con escasa respuesta en los centros de decisión política y económica, sino la magnitud y la rapidez del giro actual.

Referencia Global Warming Has Accelerated Significantly. G. Foster and S. Rahmstorf. Geophysical Research Letters (2026). DOI:https://doi.org/10.1029/2025GL118804

Los investigadores han resaltado que la combinación de emisiones contaminantes persistentes y la reducción de aerosoles atmosféricos, que antes "enmascaraban" parte del calentamiento, podría estar dejando al descubierto una subida más pronunciada y sostenida de la temperatura media global.

Por otro lado, algunos especialistas son más cautos y ponen en duda si los métodos de descontaminación de variabilidad natural capturan todas las complejidades del sistema climático. Otros recuerdan que la señal observada en el nuevo estudio, aunque firme y contundente, debe integrarse con modelos y observaciones adicionales para afinar proyecciones de impacto regionales y temporales.