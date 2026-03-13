Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Astrobiología

Microbios que viajan de planeta en planeta: podrían trasladarse sobre los restos de asteroides y sobrevivir

Nuevos ensayos amplían la definición de “entorno habitable” y abren preguntas sobre el origen de la vida

Impactos extremos y vida: bacterias resisten la expulsión planetaria.

Impactos extremos y vida: bacterias resisten la expulsión planetaria. / Crédito: Olivier Mesnage en Unsplash.

Pablo Javier Piacente / T21

Recreando en el laboratorio las presiones registradas durante la eyección desde un planeta, científicos observaron que algunas bacterias soportan impactos extremos y permanecen viables, haciendo factible que la vida pueda desplazarse entre mundos mediante microorganismos encapsulados en fragmentos de asteroides.

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, sugiere que microorganismos sumergidos en fragmentos de asteroides pueden soportar las fuerzas brutales de un impacto como los registrados en Marte y, en teoría, viajar de un planeta a otro "trasladando" la vida.

Vida que viaja entre mundos

La investigación, publicada en la revista PNAS Nexus, recreó en el laboratorio las presiones extremas asociadas a la eyección de material desde el Planeta Rojo y halló que bacterias extremadamente resistentes sobreviven a condiciones que hasta ahora se consideraban letales.

Para simular un impacto, los científicos colocaron la bacteria Deinococcus radiodurans, conocida por su asombrosa tolerancia a la radiación, entre placas de acero y la golpearon con proyectiles a velocidades de más de 480 kilómetros por hora, generando picos de presión entre 1 y 3 gigapascales.

Los resultados indican que los microbios soportaron casi todos los ensayos y aproximadamente el 60 % sobrevivió a impactos de 2 gigapascales y medio, niveles muy superiores a la presión que se creía eran capaces de resistir. El experimento también mostró mecanismos de reparación genética activados tras la compresión extrema.

Video: experimentos a gigapascales de presión muestran supervivencia parcial y activación de mecanismos de reparación en microorganismos. Créditos: Universidad Johns Hopkins / YouTube.

Posible origen externo de la vida terrestre

"La vida podría, de hecho, sobrevivir a ser expulsada de un planeta y trasladarse a otro", afirmó en una nota de prensa el científico K.T. Ramesh, uno de los coautores del trabajo. Esto pone nuevamente en contexto la vieja hipótesis de la litopanspermia: la idea en torno a que la vida se propaga en fragmentos rocosos o asteroides entre cuerpos celestes.

Referencia

Extremophile survives the transient pressures associated with impact-induced ejection from Mars Open. Lily Zhao et al. PNAS Nexus (2026). DOI:https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgag018

Vale destacar que el equipo fue aumentando la intensidad de las pruebas sin conseguir eliminar por completo a la bacteria, algo que redefine en parte la noción de "entorno habitable" y las barreras físicas que antes se asumían infranqueables para la vida y su viaje interplanetario.

Por un lado, el hallazgo amplía la posibilidad en cuanto a que la vida haya viajado naturalmente dentro del Sistema Solar, por ejemplo, desde Marte hacia la Tierra, y obliga a reconsiderar orígenes alternativos para la vida terrestre. Por otro lado, plantea retos prácticos sobre la protección planetaria: si los microbios pueden sobrevivir a la eyección e ingresar a otros planetas, deben revisarse los protocolos que eviten contaminar mundos potencialmente habitables y, a la inversa, proteger a la Tierra frente al material que pueda "visitarnos".

