Las reinas de abejorros sobreviven a las inundaciones respirando bajo el agua

Durante varios meses del año, las reinas de abejorros entran en un estado latente bajo tierra, llamado diapausa. Si bien esto las mantiene ocultas, las deja vulnerables a condiciones de anegamiento debido a tormentas de lluvia y deshielo: logran sobrevivir a la inmersión completa porque pueden respirar bajo el agua.

Las reinas de abejorros pueden superar con éxito las inundaciones, gracias a que son capaces de respirar bajo el agua. Un estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences muestra que, durante la diapausa o letargo invernal que las mantiene enterradas en el suelo, estas hembras desarrollan un intercambio gaseoso mínimo y, además, activan rutas anaeróbicas que les permiten sobrevivir bajo el agua: en laboratorio, los investigadores concretaron sumersiones que llegaron hasta ocho días.

Los investigadores de la Universidad de Ottawa, en Canadá, colocaron reinas en cámaras herméticas y las sumergieron en agua fría. Durante la inmersión, la emisión de dióxido de carbono (CO₂) cayó drásticamente, pero no cesó por completo: permaneció a un nivel bajo y constante, lo cual demuestra un intercambio gaseoso subacuático. Al mismo tiempo, los niveles de lactato aumentaron, señal de que las abejas recurrieron a vías anaeróbicas para complementar su metabolismo.

Múltiples estrategias para sobrevivir a condiciones climáticas extremas

Luego de recuperar el contacto con el aire, las reinas de abejorros mostraron un pico inicial de producción de CO₂ mientras sus organismos eliminaban el exceso de lactato y restablecían el metabolismo normal, un signo de recuperación que puede prolongarse varios días.

“No se basan en una sola estrategia. Combinan el intercambio gaseoso submarino con el metabolismo anaeróbico. Esa flexibilidad es lo que les permite sobrevivir a estas condiciones extremas", aclaró en una nota de prensa el Profesor Charles-Antoine Darveau, líder del equipo de investigación.

Según los científicos, la combinación de respiración subacuática a baja intensidad, una profunda depresión metabólica y el apoyo de la vía anaeróbica explica por qué muchas reinas que permanecen enterradas durante tormentas o deshielos emergen vivas en primavera para fundar nuevas colonias.

Reinas de abejorros: ¿procesos desconocidos para subsistir?

El mecanismo físico que permite el intercambio gaseoso con el agua aún no está claro. En otros insectos acuáticos se aprecian diferentes estrategias, como atrapar una película de aire alrededor del cuerpo o disponer de adaptaciones que facilitan la difusión del oxígeno disuelto.

Referencia Diapausing bumble bee queens avoid drowning by using underwater respiration, anaerobic metabolism, and profound metabolic depression. Charles-A. Darveau et al. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1098/rspb.2025.3141

En este caso, es necesario estudiar si las reinas emplean una solución análoga o una adaptación desconocida hasta hoy. Resolver este punto es vital para entender los límites de la tolerancia y las posibles adaptaciones morfológicas en estas especies.

Con un clima que tiende a intensificar lluvias y deshielos, las reinas podrían enfrentar episodios repetidos de sumersión, cuya frecuencia y severidad podrían agotar reservas energéticas y reducir la probabilidad de éxito en la fundación de colonias. Es importante recordar que las reinas de abejorros cumplen un papel crucial como polinizadoras clave en los ecosistemas.