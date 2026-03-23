Ten cuidado cuando friegas los platos: las esponjas de cocina liberan microplásticos

Un nuevo estudio confirma que las esponjas utilizadas para asear los elementos de cocina liberan aproximadamente entre 0,68 a 4,21 gramos de microplásticos por persona al año, dependiendo del tipo de esponja.

Un equipo científico alemán advierte que las esponjas de cocina, un elemento indispensable para lavar platos y desarrollar otras tareas habituales en las cocinas familiares podría ser también una fuente inesperada de contaminación: la liberación de microplásticos.

El estudio, liderado por la Universidad de Bonn, en Alemania, y publicado en la revista Environmental Advances, analizó cuánto material plástico desprenden las esponjas durante su uso habitual. La conclusión es clara: todas las esponjas evaluadas pierden partículas microscópicas mientras se utilizan, que terminan en el agua residual y se liberan hacia el ambiente.

Un robot de laboratorio y ciencia ciudadana para descubrir el impacto de los microplásticos

Los especialistas combinaron experimentos de laboratorio con prácticas reales en familias voluntarias de Europa y América del Norte. Los participantes usaron distintos tipos de esponjas en su vida diaria, mientras los científicos medían el desgaste del material. También emplearon un dispositivo automatizado, denominado SpongeBot, para simular el proceso de fregado.

Los resultados revelan que una persona puede liberar entre 0,68 y 4,21 gramos de microplásticos al año solo por el uso de esponjas de cocina, dependiendo del tipo de material. El impacto se multiplica a gran escala: en algunos países como Alemania podría alcanzar cientos de toneladas anuales.

¿Qué ocurre con esas partículas? Una parte significativa es retenida en las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero varias toneladas logran filtrarse hacia ríos, suelos y océanos cada año, contribuyendo a un problema ambiental global que aún no está dimensionado en su totalidad, según una nota de prensa.

El uso de agua sigue concentrando el mayor impacto ambiental

Los microplásticos, que son fragmentos plásticos de menos de cinco milímetros, ya han sido detectados en prácticamente todos los ecosistemas del planeta, e incluso en el cuerpo humano. Su presencia genera preocupación por sus posibles efectos en la salud y en la biodiversidad.

Referencia From sink to Sea: Microplastic release from kitchen sponges and potential environmental effects. Leandra Hamann et al. Environmental Advances (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.envadv.2026.100693

Aunque esta realidad es clara y preocupante, el estudio concluye al mismo tiempo que el mayor impacto ambiental del lavado de platos no proviene de los microplásticos, sino del consumo de agua. Según los investigadores, entre el 85 % y el 97 % del impacto total de esta actividad doméstica está relacionado con el uso de agua, mientras que las partículas plásticas representan una fracción menor.

Frente a esto, los científicos recomiendan elegir esponjas con menor contenido plástico, prolongar su vida útil y reducir el consumo de agua al lavar. La investigación también pone en evidencia una cuestión más amplia: muchos productos de uso diario pueden ser fuentes invisibles de contaminación, sin que ni siquiera lo pensemos como una posibilidad.