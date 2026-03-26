Hallazgo histórico: el esqueleto de d’Artagnan, el cuarto mosquetero, podría haber sido descubiero en Maastricht

Un descubrimiento arqueológico en Maastricht podría resolver uno de los grandes enigmas históricos vinculados a la literatura: el posible hallazgo del esqueleto de d’Artagnan, el célebre mosquetero que inspiró a Alexandre Dumas. Los restos aparecieron en una iglesia donde el militar francés habría sido enterrado tras morir en 1673.

La historia de d’Artagnan, el espadachín que Alexandre Dumas inmortalizó en "Los tres mosqueteros", acaba de sumar un capítulo inesperado: arqueólogos y autoridades eclesiásticas en Maastricht, Países Bajos, creen haber hallado los restos del célebre soldado francés en una iglesia de esa ciudad neerlandesa, donde murió en 1673. El descubrimiento, todavía en fase de verificación, podría poner fin a siglos de dudas sobre el paradero del cuerpo de Charles de Batz de Castelmore, nombre real del personaje que inspiró al legendario “cuarto mosquetero”.

Datos que coinciden

Según informa Reuters, el descubrimiento se produjo cuando una parte del piso de la iglesia de San Pedro y San Pablo se hundió en febrero de este año, lo que llevó a excavar bajo las baldosas y revelar una tumba con restos humanos. El esqueleto apareció frente al altar, en un punto que ya había sido señalado antes como posible lugar de enterramiento del militar. Ahora, la identificación depende de pruebas de ADN, incluidas comparaciones con descendientes, para determinar si los huesos pertenecen realmente a d’Artagnan.

El hallazgo encaja con la biografía del personaje histórico. D’Artagnan sirvió a Luis XIV y llegó a ser capitán teniente de los mosqueteros del rey. Murió durante el asedio francés a Maastricht, en la Guerra Franco-Holandesa, el 25 de junio de 1673, después de recibir un impacto de bala de mosquete en la garganta. La coincidencia entre la muerte en combate, la ubicación de la iglesia y la presencia de una tumba sin registro claro ha alimentado durante años la hipótesis de que sus restos podrían seguir allí, ocultos bajo el templo.

Una figura histórica y literaria

Los investigadores encontraron además indicios que refuerzan la sospecha, aunque no la convierten aún en una certeza. Entre ellos figuran una moneda fechada en 1660 y un fragmento de bala de plomo en el lugar de la sepultura. El diácono Jos Valke explicó a la BBC que un documento contemporáneo sostenía que d’Artagnan habría sido enterrado en suelo consagrado y que, dada la urgencia de la guerra y el calor del verano, trasladar el cadáver a París habría sido muy difícil.

Además del impacto arqueológico del descubrimiento, el posible hallazgo reaviva el peso cultural de d’Artagnan. La figura verdadera quedó eclipsada por su versión literaria, convertida por Dumas en el héroe impulsivo que completa el cuarteto de "Los tres mosqueteros". Pero que sus restos puedan aparecer ahora, tres siglos y medio después, abre la posibilidad de conectar un mito de la literatura con una evidencia material concreta y un personaje histórico real.