El algoritmo de un solo hombre: cómo Elon Musk convirtió X en un arma política

Un nuevo estudio del Instituto Weizenbaum demuestra que la transformación de Twitter en X representa mucho más que un simple cambio de marca.

Internet solía estar administrado por burócratas invisibles. Durante años, los ejecutivos de Silicon Valley sudaron tinta para convencer al mundo de que sus redes eran infraestructuras neutrales, simples tuberías por donde circulaba el debate público sin interferencias. Elon Musk acabó con ese espejismo en cuanto cruzó la puerta de Twitter.

Lo que vino después suele despacharse como excentricidad o caos empresarial. Un grave error de diagnóstico. Un nuevo estudio del Instituto Weizenbaum publicado en New Media & Society demuestra que la transformación de Twitter en X representa mucho más que un simple cambio de marca. Los investigadores João C. Magalhães, Clara Iglesias Keller y Robert Gorwa han rastreado más de 1.500 decisiones documentadas desde que el magnate empezó a rondar la compañía. Su conclusión describe la mutación de una red global hacia lo que denominan el «iliberalismo de plataforma».

Para entender la envergadura del desguace hay que mirar la arquitectura del poder. Antes de la compra, Twitter funcionaba como una burocracia corporativa estándar. Tenía equipos de seguridad, políticas densas, consultas con la sociedad civil y un barniz de derechos humanos. Todo eso voló por los aires. Musk despidió a la inmensa mayoría de la plantilla, disolvió los comités externos y concentró las decisiones editoriales en un único despacho. El suyo.

Nuevo y vielo Sysop

Los autores rescatan una figura de la prehistoria digital para ilustrar este régimen: el sysop. En los viejos foros de los años ochenta, el operador del sistema era un dios menor que borraba mensajes, expulsaba usuarios o cambiaba las normas a su antojo. X es hoy el tablero de un gran sysop operando a escala planetaria. No hay contrapesos. Si el dueño siente que sus publicaciones pierden tracción, ordena alterar el algoritmo de recomendación para multiplicar su propio alcance por mil. La infraestructura técnica puesta al servicio del narcisismo ideológico.

Porque aquí la ideología es la clave de bóveda. La cacareada libertad de expresión absolutista ha operado, en la práctica, como una coartada para redistribuir la visibilidad. El estudio detalla cómo el desmantelamiento de las reglas de moderación ha servido para proteger narrativas de extrema derecha en Estados Unidos o Europa, mientras se retiraban los escudos a colectivos vulnerables o voces críticas. No han dejado de intervenir en el discurso público; simplemente han cambiado la dirección del viento.

Referencia The Great Sysop: Elon Musk, X, and the emergence of platform illiberalism. João C. Magalhães et al. New Media & Society, 2026. DOI:https://doi.org/10.1177/14614448261424889

Frenazo europeo

Europa es el único actor que está intentando frenar este experimento. El campo de batalla es el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una ley diseñada precisamente para evitar que infraestructuras sistémicas operen como cortijos privados. Bruselas no ha tardado en desenfundar. Tras exigir explicaciones formales por la avalancha de desinformación y contenido ilegal desatada tras los ataques de Hamás en octubre de 2023, la Comisión Europea abrió procedimientos de infracción contra X por posibles incumplimientos en la moderación, el diseño oscuro de la interfaz y la falta de transparencia publicitaria.

No es un pulso aislado. La resaca del iliberalismo salpica a todos. Meta ha ido podando silenciosamente sus equipos de moderación para evitar fricciones políticas con la nueva administración estadounidense, mientras TikTok enfrenta su propia investigación europea por el diseño adictivo de sus algoritmos y la gestión de riesgo del contenido electoral.

El estudio concluye que X constituye un caso de estudio fundamental para la reestructuración antiliberal de las infraestructuras digitales.