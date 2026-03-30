Una estrella extremadamente rara conserva rastros de la primera luz del Universo

Descubierta en la galaxia enana Pictor II, la estrella PicII-503 tiene una deficiencia extrema de hierro: esta firma química la convierte en el ejemplo más claro de una estrella dentro de un sistema primordial, que preserva el enriquecimiento químico de las primeras estrellas en el Universo.

Astrónomos del NOIRLab, en Estados Unidos, han identificado en la galaxia enana ultradifusa Pictor II una estrella excepcionalmente antigua y pobre en metales que podría actuar como "fósil químico" de los primeros tiempos del Universo, arrojando datos vitales sobre las primeras luces que "encendieron" el cosmos. Los detalles del hallazgo se resumen en un estudio publicado en la revista Nature Astronomy.

Un sistema estelar extraño, pequeño y muy antiguo

El objeto, catalogado como PicII-503, presenta la menor abundancia de hierro y calcio medida fuera de la Vía Láctea, con valores inferiores a una 43.000ª parte en hierro y de alrededor de una 160.000ª parte en calcio de las mediciones inherentes a nuestro Sol. Al mismo tiempo, muestra una sobreabundancia de carbono superior a 3.000 veces la proporción esperada, un patrón que la convierte en una pieza clave para entender cómo enriquecieron el cosmos las primeras estrellas.

De acuerdo a una nota de prensa, Pictor II es un sistema extremadamente pequeño y antiguo, con más de 10.000 millones de años. En ese entorno, donde la gravedad es débil y la evolución química avanza lentamente, los restos de explosiones estelares pueden conservarse de una forma muy distinta a la que se aprecia en galaxias mayores. Según los autores del estudio, esto transforma a Pictor II en uno de los sistemas más primordiales y químicamente pobres conocidos hasta la fecha.

Pero la relevancia de PicII-503 va más allá de su rareza estadística o de las magnitudes extremas que presenta. El equipo interpreta su composición como la firma dejada por las primeras estrellas del Universo, aquellas que estaban formadas casi exclusivamente por hidrógeno y helio y que forjaron en sus núcleos los elementos más pesados, antes de dispersarlos al explotar.

Reveladas las "huellas químicas" de las primeras estrellas

En particular, el exceso de carbono y la escasez extrema de hierro y calcio encajan con la idea de que la estrella se formó a partir de material enriquecido por supernovas primitivas, capaces de expulsar elementos sin arrasar por completo el gas de la galaxia anfitriona.

Referencia Enrichment by the first stars in a relic dwarf galaxy. Anirudh Chiti et al. Nature Astronomy (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41550-026-02802-z

Ese detalle es de gran importancia para intentar resolver un problema abierto de la astrofísica: por qué tantas estrellas muy pobres en metales de la Vía Láctea muestran una marcada riqueza en carbono. Hasta ahora, esa señal se había observado en estrellas del halo galáctico, pero faltaban pruebas directas en galaxias enanas muy antiguas, donde deberían haberse formado objetos de ese tipo. PicII-503 ofrece justamente ese eslabón perdido y respalda la hipótesis de que el carbono extremo es la huella de explosiones poco energéticas de la primera generación estelar.

Los investigadores también destacan que este tipo de evidencia resulta muy difícil de obtener mediante observaciones de galaxias muy lejanas y pequeñas, que quedan fuera del alcance de los telescopios actuales cuando se estudia el Universo temprano. Pictor II funciona como una cápsula del tiempo: permite reconstruir procesos físicos que ocurrieron cuando el cosmos era todavía joven y las primeras estructuras luminosas estaban moldeando el inventario químico del Universo.