Los gemelos digitales del corazón abren una nueva era en el tratamiento de las arritmias: podrían salvar muchas vidas

Al trabajar con "gemelos digitales" del corazón de los pacientes, los médicos han mejorado los resultados de la ablación cardíaca en personas con arritmias potencialmente mortales. La simulación virtual del órgano puede guiar con más precisión el tratamiento, en casos graves como la taquicardia ventricular.

Un equipo de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, informó en un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine que su tecnología de “gemelos digitales” mejoró los resultados de ablación en pacientes con taquicardia ventricular, una arritmia potencialmente mortal, en el marco del primer ensayo clínico de este tipo.

Mayor precisión antes de intervenir

La taquicardia ventricular ocurre cuando un circuito eléctrico anómalo altera el ritmo de los ventrículos e impide que el corazón bombee sangre con normalidad. El tratamiento habitual es la ablación: mediante catéteres, los médicos queman o destruyen el tejido que dispara la arritmia.

Pero el procedimiento suele ser largo, complejo y en parte experimental, porque localizar con precisión la zona correcta no siempre es sencillo. Ahora, el "gemelo digital", una reconstrucción personalizada del corazón, permite probar distintas estrategias antes de intervenir sobre el paciente real.

En el ensayo participaron 10 personas, todas con antecedente de infarto y taquicardia ventricular. A partir de imágenes cardíacas obtenidas por resonancia magnética con contraste, el equipo creó modelos individuales del corazón y simuló cómo circulaba la electricidad en cada caso.

Efectividad del 100 %: una esperanza basada en resultados firmes

De acuerdo a una nota de prensa, el sistema ayudó a identificar qué áreas provocaban la arritmia, qué parte debía ser sometida a una ablación y si el problema reaparecería después del procedimiento. Los blancos identificados por el modelo se cargaron luego en el sistema de navegación del catéter en la sala de procedimientos.

Referencia Digital Twin–Guided Ablation for Ventricular Tachycardia. Adityo Prakosa et al. New England Journal of Medicine (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1056/NEJMc2517822

Los resultados indican que después de la ablación ningún paciente volvió a inducir la arritmia durante las pruebas inmediatas. Más de un año después, los 10 pacientes seguían libres de arritmias sostenidas. Mientras la tasa de éxito a largo plazo del tratamiento convencional ronda el 60 %, la nueva técnica permitió llegar al 100 %. Además, ocho pacientes suspendieron por completo su medicación antiarrítmica y los otros dos redujeron la dosis.

Sin embargo, hacen falta estudios mucho más amplios para saber si el beneficio se repite de forma consistente. A largo plazo, debe demostrarse si el método cambia la práctica clínica de manera duradera. A pesar de esto, el avance abre una puerta importante para la medicina personalizada: podría convertirse en una herramienta habitual para decidir con más precisión, menos daño y mayores probabilidades de éxito en el tratamiento de arritmias complejas.