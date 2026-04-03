Músculos vivos convertidos en motores programables: el futuro de los órganos paralizados

Imagina un motor que no necesita baterías, no está hecho de metal y se nutre de tu propio cuerpo. Un equipo científico ha logrado transformar el tejido muscular vivo en una máquina controlada por ordenador capaz de latir, apretar o tirar para sustituir funciones orgánicas perdidas.

Los actuadores sintéticos tradicionales son pesados, requieren baterías y presentan graves problemas de biocompatibilidad en implantes médicos. Aunque el músculo natural es una alternativa ideal, sufre un agotamiento extremadamente rápido cuando se somete a estimulación eléctrica continua. Esta rápida fatiga muscular ha limitado drásticamente el desarrollo de dispositivos biohíbridos duraderos y eficaces.

Para resolver este problema, investigadores del MIT crearon un actuador mioneural alterando la conexión nerviosa natural del tejido. Desconectaron el nervio motor original del músculo y lo reinervaron utilizando un nervio sensorial en su lugar. Esta modificación quirúrgica elimina el control voluntario del cerebro y prepara el tejido para recibir órdenes directas de un ordenador mediante impulsos eléctricos.

El uso de fibras sensoriales homogeneiza el tamaño de los axones que conectan con las células del músculo. Esta nueva arquitectura celular permite un reclutamiento de fibras mucho más eficiente cuando se aplica la estimulación eléctrica. Como resultado, este músculo modificado demostró ser un 260% más resistente a la fatiga que el tejido nativo en condiciones de uso continuo.

Referencia A myoneural actuator with engineered biophysics for implantable biohybrid systems. Hyungeun Song et al. Nature Communications, volume 17, Article number: 2584 (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-026-70626-6

Reactivación de órganos

Los científicos demostraron el potencial de estos motores vivos envolviendo el intestino delgado de un roedor con uno de estos actuadores. Al activar el músculo mediante comandos informáticos, lograron replicar los movimientos mecánicos naturales de compresión del sistema digestivo. Esta aplicación abre la puerta a futuros tratamientos para pacientes con parálisis intestinal, disfunciones de la vejiga u otros fallos orgánicos.

El sistema también se probó como una interfaz neuroprotésica bidireccional acoplada a una extremidad amputada. El actuador vivo se utilizó para tirar de los tendones residuales biológicos y generar señales sensoriales artificiales hacia el sistema nervioso. Esto permitiría a los usuarios de piernas o brazos biónicos percibir la posición exacta de su prótesis como si fuera su propia extremidad.

A pesar de sus resultados prometedores, esta tecnología se encuentra actualmente en una fase preclínica desarrollada exclusivamente en modelos de roedores. Todavía es necesario realizar estudios a largo plazo para garantizar la viabilidad, escalabilidad y seguridad de estos implantes antes de probarlos en humanos.

La traducción clínica requerirá años de investigación adicional para perfeccionar el control computacional y evitar posibles efectos secundarios no deseados en el sistema nervioso central.