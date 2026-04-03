Una planta de tabaco logra producir cinco psicodélicos al mismo tiempo

Los científicos tomaron los genes de sapos, plantas y hongos utilizados para producir cinco psicodélicos naturales y los introdujeron en una planta de tabaco (Nicotiana benthamiana). Posteriormente, la planta de diseño fue capaz de producir los cinco compuestos simultáneamente.

Un estudio publicado en la revista Science Advances ha dado un paso llamativo en la biotecnología vegetal: el trabajo describe cómo un equipo de científicos liderado por el Instituto Weizmann, en Israel, consiguió reprogramar una planta de tabaco para que produzca simultáneamente cinco compuestos psicodélicos naturales, entre ellos los populares psilocibina, psilocina y DMT. La innovación apunta a una vía más sostenible para fabricar sustancias con interés terapéutico y científico.

Una "fábrica" biológica de compuestos psicodélicos

La clave del experimento estuvo en reconstruir en una misma planta rutas biosintéticas procedentes de distintos organismos. Para ello, los investigadores identificaron y caracterizaron enzimas implicadas en la producción de estos compuestos en plantas, hongos y hasta en el sapo del desierto de Sonora, y después combinaron esos elementos en Nicotiana benthamiana, una especie de tabaco de uso frecuente en investigación por su cultivo sencillo y su capacidad para expresar genes introducidos.

Según publica Phys.org, el resultado fue la detección, una semana después de la infiltración genética, de cinco psicodélicos naturales en la planta modificada: DMT, psilocina, psilocibina, bufotenina y 5-MeO-DMT. La presencia simultánea de las cinco moléculas se logró como prueba de concepto, aunque las concentraciones obtenidas fueron inferiores a las que se observan en sus fuentes originales.

Más allá del logro técnico, el avance responde a un problema cada vez más relevante: el suministro de compuestos psicodélicos para investigación y posibles aplicaciones médicas o terapéuticas. Los autores sostienen que depender de organismos naturales puede plantear dilemas ecológicos y éticos, mientras que las rutas químicas sintéticas, aunque viables, suelen requerir múltiples pasos y reactivos específicos. En ese contexto, una planta capaz de actuar como “fábrica” biológica aparece como una alternativa de interés para una producción más escalable, sostenible y accesible.

La IA mejora la eficiencia del enfoque biotecnológico

El trabajo también incorpora herramientas de Inteligencia Artificial (IA): los investigadores usaron AlphaFold3 para orientar el diseño de una proteína mutante y mejorar la eficiencia de la ruta metabólica. Una sola sustitución de aminoácido en una enzima salvaje permitió aumentar de forma notable la producción de 5-MeO-DMT, hasta multiplicarla por 40 en la planta de tabaco.

Referencia Complete biosynthesis of psychedelic tryptamines from three kingdoms in plants. Paula Berman et al. Science Advances (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aeb3034

La investigación permitirá optimizar rendimientos, integrar de forma estable estas rutas en cultivos, adaptarlas a plantas comestibles o incluso trasladar el enfoque a sistemas microbianos. Por ahora, el avance se presenta como una plataforma experimental y no como una solución industrial o comercial inmediata, pero es sin dudas una demostración potente de aquello que puede lograr la biología sintética cuando se combinan genes de distintos reinos de la vida.

Vale destacar que los psicodélicos producidos presentan una gran demanda por su uso en nuevas terapias para depresión, ansiedad, TEPT o adicciones, entre otros tratamientos experimentales o ya consolidados.