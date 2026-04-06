Revierten la diabetes tipo 1 en ratones con un nuevo esquema inmunológico

Luego de diseñar un sistema inmunológico híbrido entre el receptor y el donante, los investigadores pudieron trasplantar células productoras de insulina que no fueron rechazadas, logrando revertir la diabetes tipo 1 en roedores.

Un equipo científico de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, ha conseguido revertir la diabetes tipo 1 en ratones mediante una especie de “reinicio” inmunológico, que combina células del donante y del receptor. El avance refuerza la idea de que para tratar esta enfermedad es clave corregir también su raíz autoinmune.

Reprogramar el sistema inmunológico

La estrategia no busca simplemente reemplazar las células perdidas, sino “reprogramar” la relación entre el sistema inmune y el páncreas. El estudio, publicado en la revista Journal of Clinical Investigation (JCI), combinó trasplante de islotes pancreáticos con trasplante de células hematopoyéticas, después de un acondicionamiento diseñado para favorecer la tolerancia inmunológica.

La combinación permitió crear un esquema duradero y evitar el rechazo de los injertos, en un modelo de roedores con diabetes tipo 1. Según publica Live Science, la innovación permitió preparar al organismo receptor, en lugar de eliminar por completo su médula ósea con quimioterapia intensa.

Los autores usaron distintos anticuerpos y una dosis baja de irradiación total antes de trasplantar células hematopoyéticas de un donante incompatible. En ratones prediabéticos, esa estrategia previno la diabetes en el 100 % de los animales.

Atacar la raíz inmunológica de la diabetes tipo 1

El resultado más llamativo se observó en animales que ya tenían diabetes manifiesta. Tras el acondicionamiento y el trasplante simultáneo de células hematopoyéticas e islotes, la enfermedad se corrigió de forma duradera en el 100 % de los ratones quiméricos, sin inmunosupresión crónica ni rechazo de los injertos.

Referencia Curing autoimmune diabetes in mice with islet and hematopoietic cell transplantation after CD117 antibody-based conditioning. Preksha Bhagchandani et al. Journal of Clinical Investigation (2025). DOI:https://doi.org/10.1172/jci190034

Además, los animales conservaron inmunocompetencia: recuperaron los recuentos sanguíneos y rechazaron islotes de terceros, lo cual indica que el sistema inmune no quedó “apagado”, sino reordenado para tolerar el injerto adecuado y seguir defendiendo al organismo frente a antígenos extraños.

El seguimiento a largo plazo muestra que en los ratones con diabetes establecida la reversión se mantuvo estable durante 20 semanas. Sin embargo, mantener equilibrado un sistema inmune “mezclado” no será sencillo pensando en una aplicación en seres humanos: a pesar de esta dificultad, el concepto de atacar la raíz inmunológica del problema puede llegar a ser lo verdaderamente revolucionario del enfoque.