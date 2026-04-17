La ampliación de las redes de carreteras acelera el calentamiento de las ciudades

Al estudiar datos de temperatura basados en satélites antes y después de 11 importantes proyectos de expansión de carreteras en Estados Unidos, los investigadores descubrieron que todos los proyectos tenían impactos "significativos y mensurables" en el efecto de "isla de calor" urbana, que supone un fuerte crecimiento en el calentamiento de las urbes.

La expansión de las carreteras no solo cambia la movilidad: también puede recalentar las ciudades. Un estudio liderado por la Universidad Northeastern, en Estados Unidos, y publicado en la revista Cities demuestra que la ampliación de autopistas incrementa el efecto de "isla de calor" urbana, con impactos medibles en el entorno inmediato.

La investigación, basada en la zona de la Bahía de San Francisco, permite concluir que la construcción y ampliación de autopistas intensifica la diferencia de temperatura entre las ciudades y sus alrededores. El trabajo científico analizó la forma en que 11 proyectos de expansión vial modificaron el entorno térmico local.

Infraestructuras urbanas vitales, pero con efectos ambientales negativos

Los especialistas emplearon imágenes térmicas satelitales y datos meteorológicos para comparar el antes y el después de cada obra, con una metodología basada en la medición de la temperatura de la superficie terrestre. Esta estrategia permitió atribuir de manera directa impactos localizados de la expansión vial, en lugar de depender solo de modelos de gran escala o intervenciones de corto plazo.

El resultado dejó en evidencia que las ampliaciones de autopistas agravaron la diferencia de temperatura entre zonas urbanas y rurales, en parte por los cambios en el uso del suelo asociados a esas obras. Este efecto, denominado "isla de calor" urbana, puede agravar localmente y en forma notable las consecuencias del calentamiento global, de acuerdo a una nota de prensa.

Los proyectos estudiados, que incluyeron desde la incorporación de carriles hasta la instalación de guardarraíles, estuvieron directamente relacionados con entre el 70 % y el 88 % del aumento de la disparidad térmica observada en el análisis. La conclusión refuerza una tendencia ya conocida: el asfalto, el hormigón y las superficies impermeables absorben y retienen calor, mientras que las grandes infraestructuras también alteran la ventilación natural de la ciudad.

La solución no es detener obras, sino modificar su diseño

Aunque el estudio se enfocó en la Bahía de San Francisco, los autores sostienen que el patrón podría repetirse en otras regiones del mundo, con desarrollos viales comparables. Por ejemplo, a enero de 2026 seguían en marcha cerca de 115.000 proyectos de autopistas solamente en Estados Unidos, dejando en claro la magnitud de una política de infraestructura que todavía privilegia la expansión vial y que se reproduce en gran parte del planeta.

Referencia Quantifying highway expansion impact on urban heat island effect in San Francisco bay area. Bo Yang et al. Cities (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106555

Sin embargo, se sabe que construir más rutas mejora necesariamente la movilidad y, por extensión, la calidad de vida urbana. Pero aunque las autopistas se pensaron durante décadas como una forma de conectar comunidades y descongestionar el tránsito, sus beneficios pueden verse reducidos ahora por los costes ambientales, entre ellos el aumento de las temperaturas urbanas.

Los expertos sostienen que la solución no pasa por frenar obras, sino por su rediseño. Sugieren preservar zonas de vegetación en los alrededores, incorporar corredores verdes y usar materiales reflectantes, para reducir el calentamiento de las vías. También plantean que es imprescindible modernizar y adecuar las regulaciones y normas legales, que en muchos casos fueron elaboradas en otros contextos sociales y ambientales.