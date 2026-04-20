WAIFF: El cine con Inteligencia Artificial escribe su primera página de éxito global

Mañana 21 de abril se inaugura en Cannes el World AI Film Festival (WAIFF 2026), una cita que en apenas dos ediciones ha pasado de experimento visionario a convertirse en el principal escaparate mundial del cine y el audiovisual creado con inteligencia artificial.

Durante dos días, el Palais des Festivals reunirá a cineastas, tecnólogos y figuras clave de la industria audiovisual para explorar dos preguntas que ya no suenan a algo futurista, sino presente: qué ocurre cuando las máquinas no solo ayudan a hacer cine, sino que empiezan a crearlo por sí mismas y ¿quién controlará las narrativas cinemáticas audiovisuales del futuro?

La segunda edición de WAIFF se ha desplegado previamente por el mundo, ya que las fases previas de selección de piezas fílmicas de todo el mundo han pasado por las “clasificatorias” en Seúl, Sao Paulo, Kioto y Wuxi (China). La presidencia de la edición principal en Cannes recae en Gong Li, la legendaria actriz de "Memorias de una Geisha", con Claude Lelouch como figura honorífica, validando la legitimidad artística y cultural del cine generado con IA mediante el respaldo de iconos del cine mundial. Bajo la presidencia de Agnès Jaoui y con Gong Li al frente del jurado.

Creaciones de IA

WAIFF es el primer festival internacional dedicado exclusivamente a películas y guiones creados con inteligencia artificial bajo el liderazgo de Marco Landi presidente del Instituto EuropIA. Su ambición es desatar el potencial creativo de la IA al servicio del cine respetando la ética y los derechos de los creadores, posicionándola como herramienta que enriquece la expresión artística en lugar de reemplazarla, mientras construye una red global de creadores conectados por una misión compartida de reinventar el futuro del cine.

WAIFF 2026 se produce en un año aparentemente bisagra porque la tecnología IA ya está industrializada y está presente en todas y cada una de las partes de la cadena de valor de la industria del cine y del audiovisual, el uso creativo es masivo, pero los marcos legales o no son prácticos o son inexistentes a nivel europeo. Si pensamos en derechos de autor y remuneración, trazabilidad de contenidos generados y el consentimiento informado de los artistas. Nuevos desafíos que se abordarán en WAIFF son el impacto ambiental de la IA generativa, la transparencia algorítmica o la responsabilidad ética en la creación humáquina. Desde WAIFF nos dicen que “la IA lo ha acelerado todo, excepto los derechos”.

Antecedentes

La primera edición de WAIFF reunió en 2025 más de 1.500 presentaciones de 85 países, mientras que este año se han recibido más de 5.500 propuestas. La sección propiamente de competición del festival está dividida por temáticas, entre las que destacan los filmes de animación internacionales y los cortometrajes junto a las creaciones realizadas exclusivamente para redes sociales.

Las secciones y los premios son para géneros y formatos especializados, como por ejemplo las microseries, las piezas de fantasía, para el mejor filme de cine publicitario, a la mejor banda sonora IA, para la mejor pieza de arte IA fílmica, a la creación joven y un gran premio para el mejor filme de esta edición, independientemente de la categoría. La “estatuilla” que se entrega como premio ha sido ideada y creada por el artista de fama internacional Franz Fischnaller.

Como pieza de España, en la selección oficial, se recoge “Before” el cortometraje de Giuseppe Celestino de seis minutos de duración, que emplea prácticamente toda la gama de las más destacadas herramientas IA aplicadas a la creación cinemática digital, realizado exclusivamente por él mismo, sin más concurso de otros profesionales. El corto IA “The Black Swan Event” del español Pedro Barbero Abreu se encuentra también entre los finalistas.

"La inteligencia artificial no está aquí para reemplazar, sino para acompañar y enriquecer el cine", afirma Marco Landi. Esta premisa es una proposición afirmativa que posiciona la tecnología como herramienta ética que tiene que respetar los derechos de los creadores.

Industria híbrida

En Cannes se está configurando una industria híbrida entre cine, software y datos, donde la creación audiovisual se redefine. El cine avanza incorporando la tecnología, como siempre ha hecho, solo que ahora es más como un sistema de producción automatizado siguiendo modelos de datos. La edición de WAIFF en China, este mismo año, arrojó reflexiones potentes sobre nuevos productos que nacen con la IA. Por ejemplo, la industria de los microdramas en China – promovida por el Gobierno- lanza cientos de episodios diarios de entre 2 y 5 minutos de duración gracias a la IA en múltiples plataformas.

La gran pregunta que hace WAIFF es quién controla las historias del futuro: ¿quién controlará las narrativas en la era de la inteligencia artificial? Porque si la IA puede generar historias, imágenes y emociones a escala industrial, entonces el cine deja de ser solo arte e industria para convertirse en una infraestructura de influencia que invadirá las redes sociales y los móviles.

WAIFF 2026 alberga una sección específicamente tecnológica y de industria, techCannes con ponentes como Claude Lelouch, Jean Michel Jarre, Mathieu Kassovitz, Serge Hayat, Johann Choron o Reza Sixo Safaï. Un puente entre el cine y la tecnología: un espacio donde ambos mundos convergen para crear una comunidad especializada que suma ya más de 6000 miembros.