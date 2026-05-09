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Arqueología / Antropología

Descubren en Escocia una isla prehistórica creada por humanos y anterior a Stonehenge

El crannog de Loch Bhorgastail, en las Hébridas Exteriores, fue usado durante milenios y podría haber tenido un fuerte valor social y ceremonial

El crannog en Loch Bhorgastail.

El crannog en Loch Bhorgastail. / Crédito: Universidad de Southampton.

Pablo Javier Piacente / T21.

Arqueólogos han identificado en la isla de Lewis, al oeste de Escocia, una isla artificial prehistórica levantada por humanos hace más de 5.000 años. El enclave, un crannog neolítico en Loch Bhorgastail, ofrece nuevas pistas sobre la vida comunitaria en la Edad de Piedra y antecede a Stonehenge.

Una estructura construida hace más de 5.000 años por seres humanos fue descubierta por los investigadores en un lago escocés: se trata de una isla artificial de piedra que sería más antigua que Stonehenge, y que incluía un camino para trasladarse desde la costa del lago. Aunque no está claro el objetivo exacto de la isla, el hallazgo demuestra capacidades complejas antiguamente impensadas en estas sociedades.

Diferentes usos a lo largo del tiempo

Según establecen los investigadores en un estudio publicado en la revista Advances in Archaeological Practice, la estructura pertenece a la fase neolítica, en concreto entre 3800 y 3300 a. C.

La investigación, liderada por especialistas de la Universidad de Southampton y la Universidad de Reading, en Reino Unido, mostró que el crannog no fue una construcción estática, sino un lugar reutilizado y transformado a lo largo de milenios.

Bajo la capa de piedra que puede apreciarse en la actualidad, el equipo identificó un núcleo de madera y ramaje, junto con centenares de fragmentos de cerámica neolítica dispersos en el agua circundante.

De acuerdo a una nota de prensa, los análisis realizados indican que la secuencia de uso sugiere al menos tres grandes fases: una plataforma circular de madera de unos 23 metros de diámetro en sus orígenes, una ampliación en la Edad del Bronce Medio y una nueva etapa de actividad en la Edad del Hierro.

Un espacio de valor social y cultural

Aunque todavía no se sabe con certeza por qué se construían estas islas, los arqueólogos apuntan a que exigían una enorme inversión de trabajo y coordinación social. La abundancia de vasijas, restos de comida y piedras trabajadas halladas en torno al sitio refuerzan la idea de que no eran simples refugios, sino espacios con un fuerte valor comunitario, posiblemente vinculados a banquetes, cocina colectiva o reuniones de alto significado social.

Referencia

At the Water’s Edge: Photogrammetry in Extreme Shallow-Water Environments. Stephanie Blankshein et al. Advances in Archaeological Practice (2026). DOI:https://www.doi.org/10.1017/aap.2025.10145

Además, un antiguo camino de acceso de piedra, hoy sumergido, conecta la orilla con la isla, lo cual revela una planificación cuidadosa del entorno.

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Por último, vale destacar que el equipo desarrolló una técnica de estereofotogrametría para registrar de forma continua la estructura, por encima y por debajo de la línea de flotación. Esto incluyó dos cámaras sumergibles pequeñas, calibradas a distancia fija, combinadas con imágenes de dron y control de posición de alta precisión.

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