Bioingeniería
Un "tatuaje inteligente" permite predecir el cáncer de piel
Probado en ratones, el sistema convierte cambios mínimos de temperatura en una señal capaz de anticipar el melanoma
Pablo Javier Piacente / T21
Investigadores canadienses han desarrollado un “tatuaje inteligente” capaz de detectar alteraciones térmicas asociadas al melanoma antes de que el tumor sea visible. La técnica apunta a un diagnóstico más temprano, menos invasivo y potencialmente más preciso.
Un equipo de científicos liderado por la Universidad de Montreal, en Canadá, presentó un sistema experimental que podría cambiar la detección temprana del melanoma: un “tatuaje inteligente” capaz de identificar micro-melanomas antes de que aparezcan a simple vista.
El nuevo sistema, llamado SMEAR-ULM, es una tecnología avanzada capaz de detectar el cáncer de piel en sus etapas iniciales, mediante la medición de pequeñas variaciones de temperatura en la superficie cutánea. La tecnología ya fue probada en ratones, y los resultados se incluyen en un estudio publicado en la revista Nature Sensors.
Una red de termómetros microscópicos
Se sabe que el melanoma sigue en aumento a nivel global y que su pronóstico depende de cuánto antes se detecte. En la actualidad, el diagnóstico suele comenzar con una inspección visual y, si hay sospecha, continúa con una biopsia. El inconveniente es que esos procedimientos pueden resultar invasivos y, en ocasiones, innecesarios.
Por el contrario, el nuevo sistema apunta a ofrecer una evaluación rápida, directa y no invasiva de lesiones cutáneas sospechosas, con el objetivo de ayudar a decidir antes y mejor. De acuerdo a una nota de prensa, el funcionamiento se apoya en una especie de "parche" con microagujas indoloras, que deposita nanopartículas especializadas justo debajo de la piel.
Ese conjunto forma un "tatuaje temporal" que actúa como una red de termómetros microscópicos. Cuando se ilumina con luz infrarroja cercana, las nanopartículas emiten luz visible y la duración de esa emisión cambia según la temperatura local. Como las células cancerosas consumen más oxígeno y nutrientes que las sanas, generan un exceso de calor que el sistema traduce en una señal óptica medible.
Referencia
Single-shot microneedle-encoded upconversion lifetime mapping for real-time in vivo thermo-dermoscopy. Yingming Lai et al. Nature Sensors (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s44460-026-00078-4
Detecta diminutos melanomas con cuatro días de desarrollo
Según se indica en el estudio, la plataforma combina codificación con microagujas, nanopartículas de conversión ascendente y una cámara de barrido ultrarrápida, para mapear la temperatura en una sola captura. Los especialistas destacan la sensibilidad de la nueva técnica: en las pruebas realizadas, el método detectó micro-melanomas de apenas cuatro días de evolución, una etapa demasiado temprana para los sistemas de imagen convencionales.
A partir de estos resultados, los investigadores creen que esta técnica podría reducir biopsias innecesarias y mejorar la toma de decisiones clínicas, al transformar una señal térmica muy débil en un biomarcador con potencial diagnóstico. Aunque el sistema fue probado en roedores, el modelo usado reproduce alteraciones genéticas observadas en melanomas humanos, abriendo una esperanza para su incorporación en los sistemas de salud.
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