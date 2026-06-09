Un cromosoma de rata congelado revive dentro de un embrión de ratón

Científicos en Japón han desarrollado un embrión híbrido de rata y ratón a partir de un único cromosoma de rata congelado y trasplantado a un óvulo de ratón. Esto muestra que el material genético a veces puede permanecer funcional después de la criopreservación, para expresarse dentro de las células de una especie completamente diferente.

Un experimento realizado por investigadores de distintas universidades japonesas acaba de empujar un poco más lejos los límites de la biología reproductiva y la conservación genética: el equipo científico consiguió transferir un cromosoma de rata recuperado de un cadáver congelado durante más de un año a un ovocito de ratón, y observar que ese material genético conservó actividad funcional en etapas tempranas del desarrollo.

Células sanguíneas congeladas más de un año

El hallazgo se detalla en un estudio publicado en la revista Scientific Reports: no supone la "resurrección" de un animal extinguido, pero sí ofrece una prueba de concepto inédita para estudiar genes de especies desaparecidas sin depender de células intactas, según informa Phys.org.

La investigación partió de células sanguíneas de una rata almacenadas a -30 °C durante más de un año. Primero, los núcleos fueron introducidos en ovocitos de ratón sin núcleo, donde el material de la rata sufrió condensación cromosómica prematura.

Luego, mediante la inhibición de la polimerización de microtúbulos, los científicos lograron dispersar los cromosomas en el citoplasma del ovocito y aislar uno por uno por micromanipulación. A continuación, uno de esos cromosomas se transfirió a un ovocito de ratón intacto, que fue fecundado por inyección de espermatozoides de ratón transgénico.

El embrión resultante fue cultivado hasta la etapa de blastocisto, de la que se obtuvieron 17 líneas de células madre embrionarias. Dos de ellas conservaron 41 cromosomas, es decir, el complemento normal del ratón más el cromosoma de rata transferido.

Un experimento pionero activa un cromosoma de rata congelado en células de ratón. / Crédito: Brett Jordan en Unsplash.

El cromosoma congelado se activó en los ratones quiméricos

El análisis cromosómico confirmó que se trataba del cromosoma 9 de la rata, integrado en un contexto celular de ratón. Más adelante, esas células madre generaron ratones quiméricos con contribución genética mixta, visibles por la fluorescencia en múltiples órganos, incluidos cerebro, corazón, músculo e intestino.

Uno de los datos más llamativos es que el cromosoma de rata no quedó como una reliquia inerte: los investigadores detectaron expresión de numerosos genes ubicados en ese cromosoma dentro de los animales quiméricos, incluido un gen relacionado con la respuesta al estrés celular en tejido cardíaco de ratón.

Referencia Resurrection of chromosomes from frozen animals by single chromosome transfer into mouse oocytes. Sayaka Wakayama et al. Scientific Reports (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-026-55500-1

Esto indica que un cromosoma recuperado de un espécimen congelado puede mantener suficiente integridad funcional como para ser “leído” dentro de una célula de otra especie. De esta manera, el resultado muestra que un cromosoma de una especie extinta o muy degradada puede "revivirse" funcionalmente en un ovocito inter-especie.

La técnica podría abrir nuevas alternativas para estudiar recursos genéticos de especies desaparecidas o gravemente amenazadas, siempre que el material esté suficientemente preservado. Si la degradación del ADN suele cerrar la puerta a la clonación clásica, este experimento sugiere que es factible rescatar fragmentos cromosómicos y observar cómo siguen funcionando en un organismo vivo.