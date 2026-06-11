DES 2026 inaugura en Málaga el mayor foro europeo sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la economía global

Málaga se convierte del 9 al 11 de junio en el epicentro europeo de la digitalización con una nueva edición de DES 2026 (Digital Enterprise Show), un evento que reúne en FYCMA a más de 15.000 directivos internacionales. La cita, que prevé dejar un impacto económico superior a los 30 millones de euros en la ciudad andaluza, celebra su décimo aniversario con un formato completamente renovado. Concebido ahora como un "evento de eventos" bajo las marcas "DES Universe" y "DES Arena", el encuentro busca acercar a empresas y administraciones públicas las soluciones más punteras para acelerar su competitividad. A lo largo de sus siete áreas temáticas, 403 firmas expositoras muestran un total de 706 innovaciones tecnológicas, destacando especialmente los agentes de inteligencia artificial y plataformas integradas que prometen revolucionar la productividad, la creatividad y la hiperespecialización. En este marco, China tiene un papel destacado como país invitado, aportando la visión de gigantes tecnológicos sobre la implementación a gran escala de la IA.

Como novedad, el congreso estrena un foro dedicado a la evolución tecnológica en defensa, donde entidades como la aeroespacial alemana DLR GfR mbH, la Guardia Civil y la Policía Nacional analizarán el uso dual de drones y satélites para proteger infraestructuras críticas. La agenda profundizará también en el auge de las plataformas educativas (EdTech) y en la soberanía tecnológica mediante modelos de ciberseguridad "Zero Trust", sumando a estos debates a referentes internacionales como el académico Ricardo Baeza-Yates (KTH Royal Institute of Technology), el investigador Stefaan Verhulst (Universidad de Nueva York) y Margaret Chen, una de las figuras chinas con mayor impacto exterior.

La Fundación OdiseIA For Good: de la reflexión a la acción social

El corazón estratégico del evento es el Digital Business World Congress, que con más de 630 ponentes internacionales debate sobre el futuro de tecnologías como el cloud, la computación cuántica o la ciberseguridad, siempre bajo el lema "Machines Learn, People Lead". Es precisamente en este foro donde la presencia de la recién creada Fundación OdiseIA For Good adquiere especial relevancia, al situar el debate no solo en la capacidad tecnológica, sino en su propósito ético y su impacto en la sociedad, en un contexto empresarial de alta tecnología.

La fundación, que nace como evolución natural de la Asociación OdiseIA (reconocida por la UNESCO y colaboradora del Gobierno español en la Estrategia Nacional de IA), se presenta en Málaga con el objetivo de canalizar el potencial de la inteligencia artificial hacia el bien común.

Durante su estancia en el DES, el estand de la Fundación OdiseIA4Good recibió la visita Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía, y de Francisco de la Torre Prados, Alcalde de Ayuntamiento de Málaga, y de Sandra Infante Grillon, directora del DES, que fueron recibidos por su presidenta, Idoia Salazar. / OdiseIA.

Ejes de actuación y presencia destacada en DES 2026

La fundación estructura su trabajo en cuatro pilares fundamentales: el desarrollo de soluciones IA4Good para colectivos vulnerables; un Observatorio centrado en la investigación aplicada; programas de Educación y Talento para reducir la brecha digital; y el ODISEIA Trust Lab, un centro de referencia transversal para certificar y acompañar a las organizaciones en el uso responsable de la IA, alineado con el AI Act europeo.

Para dar a conocer este ambicioso planteamiento, la fundación cuenta en DES 2026 con un estand propio y una activa participación en paneles y mesas redondas de la mano de sus principales directivos. Además de Idoia Salazar, el congreso incluye las intervenciones de Richard Benjamins, CEO de la fundación, y Ricardo Palomo, decano de la Universidad CEU San Pablo.

Uno de los grandes atractivos de su espacio expositivo es la presentación de un robot infantil, un proyecto que busca acercar la robótica y la IA a las nuevas generaciones de una forma accesible y educativa, y que estará acompañado por Manuel Vaamonde. Esta iniciativa conecta directamente con la visión de la fundación de humanizar la tecnología y hacerla comprensible para toda la ciudadanía, así como con el propósito del DES 2026 de profundizar en el auge de las plataformas educativas.

La participación de OdiseIA 4Good en un congreso que acoge a figuras de la talla de Randi Zuckerberg y directivos de Microsoft, Tencent Cloud o el Banco Mundial, subraya un mensaje vital para el futuro del sector: el verdadero éxito de la revolución digital no se medirá únicamente por los avances algorítmicos o la rentabilidad de las empresas, sino por la capacidad de la industria para desarrollar una inteligencia artificial ética, inclusiva y firmemente orientada a mejorar la vida de las personas, subraya su presidenta Idoia Salazar.