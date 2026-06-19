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Neurotecnología

Desarrollan un dispositivo inyectable para controlar los nervios sin cirugía

El nuevo sistema, sin cables ni batería, podría abrir la puerta a terapias menos invasivas para el dolor crónico y los trastornos del movimiento

La tecnología se introduce con una aguja y se activa de forma inalámbrica.

La tecnología se introduce con una aguja y se activa de forma inalámbrica. / Crédito: Universidad de Nueva York en Abu Dhabi.

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Pablo Javier Piacente / T21

Un pequeño dispositivo médico inyectable introduce un nuevo enfoque para tratar el dolor crónico y los trastornos del movimiento al controlar la actividad nerviosa sin necesidad de cirugía, baterías o cables. Ofrece una forma más sencilla y menos invasiva de tratar afecciones neurológicas.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, en colaboración con Cleveland Clinic Abu Dhabi, desarrolló un dispositivo médico diminuto, inyectable y sin cables que apunta a tratar el dolor crónico y los trastornos del movimiento mediante el control de la actividad nerviosa, sin necesidad de cirugía, baterías ni conexiones físicas.

Funcionamiento autónomo y control en tiempo real

El avance se resume en un estudio publicado en la revista Science Advances: el punto fundamental del sistema reside en su tamaño y en su modo de uso, ya que el dispositivo es comparable a una pequeña semilla y puede introducirse en el cuerpo con una aguja estándar, para ubicarse cerca del nervio objetivo.

Una vez instalado, recibe energía de forma inalámbrica desde el exterior y entrega señales eléctricas controladas, lo cual le permite modular el comportamiento del nervio en tiempo real. Además, puede rastrearse con técnicas médicas habituales como ecografía o tomografía computada, facilitando su colocación y seguimiento.

De acuerdo a una nota de prensa, la propuesta busca ofrecer una alternativa menos invasiva a los implantes tradicionales, que suelen requerir cirugía, cables o baterías. La plataforma combina precisión con una intervención más simple, y podría complementar tratamientos ya existentes, que incluyen desde medicamentos hasta dispositivos implantables, según la condición del paciente.

Un sistema miniaturizado abre la puerta a terapias más simples y menos invasivas.

Un sistema miniaturizado abre la puerta a terapias más simples y menos invasivas. / Crédito: Database en Unsplash.

Tratamientos más sencillos y accesibles

En laboratorio y en pruebas preclínicas, el dispositivo mostró control preciso de la estimulación nerviosa, un desempeño consistente en condiciones cercanas a la realidad y activación exitosa de nervios en vivo. El trabajo supone un cambio de enfoque en el tratamiento de patologías vinculadas con los nervios: en lugar de implantar el dispositivo mediante una operación, la idea es inyectarlo y lograr que estas terapias sean más simples, seguras y accesibles, pero sin perder precisión en el control de la actividad nerviosa.

Referencia

An injectable, leadless bioelectronic interface for battery-free wireless peripheral neuromodulation. Mohamed Elsherif et al. Science Advances (2026). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.aeg1437

El potencial clínico es muy amplio, pero todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Por ahora, el dispositivo se presenta como una prueba de concepto con capacidad para tender un puente entre las terapias no invasivas y los implantes convencionales.

Noticias relacionadas y más

Si los investigadores logran confirmar su seguridad, durabilidad y eficacia en seres humanos, podría abrir una nueva vía para tratar el dolor crónico y los trastornos del movimiento con menos riesgos para los pacientes, menor complejidad quirúrgica y reducción en los tiempos de recuperación.

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