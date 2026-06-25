La respiración influye poderosamente en nuestras decisiones económicas

Desde las disciplinas meditativas orientales hasta las recomendaciones médicas frente al estrés, respirar de forma controlada siempre ha sido considerado un ancla para la mente. Sin embargo, la ciencia ha dado un paso más allá de la simple relajación. Un nuevo estudio publicado en la revista Neuron revela que el ritmo y la cadencia de nuestra respiración no solo influyen en nuestro estado de calma, sino que tienen el poder de alterar nuestras decisiones económicas y nuestra percepción del riesgo.

El experimento: riesgo, apuestas y exhalación

Para desentrañar el mecanismo neurovisceral que conecta los pulmones con nuestras elecciones, investigadores de varias instituciones alemanas, incluyendo el Instituto Alemán de Nutrición Humana y la Universidad Libre de Berlín, diseñaron un meticuloso experimento neurocientífico. Reunieron a 41 participantes y les propusieron un reto que simulaba decisiones financieras de la vida real: aceptar o rechazar diferentes apuestas con un 50% de probabilidades de ganar o perder.

El factor diferencial del estudio residía en la respiración. Los participantes debían tomar estas decisiones en dos condiciones distintas: siguiendo su respiración natural (eupnea) o mediante una técnica de exhalación prolongada, donde la fase de expulsión del aire dura significativamente más que la inhalación. Mientras tanto, escáneres de resonancia magnética funcional (fMRI) y sensores fisiológicos monitorizaban cada latido, cada respiración y la actividad de sus cerebros.

Un cerebro seducido por la recompensa

Los resultados del estudio desafían el modelo económico tradicional, según el cual tomamos decisiones de forma puramente racional. Al practicar la exhalación prolongada, los participantes se mostraron notablemente más propensos a aceptar las apuestas arriesgadas. Sin embargo, este aumento en la toma de riesgos no se debió a que los sujetos dejaran de temer a las pérdidas, sino a que se volvieron mucho más sensibles a las recompensas.

Fisiológicamente, prolongar la exhalación potencia el sistema nervioso parasimpático, asociado al descanso y la digestión, incrementando la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC). A nivel neurológico, el equipo de investigadores descubrió que aquellos individuos que experimentaron un mayor aumento parasimpático mostraron una activación más intensa en dos regiones cerebrales clave.

En primer lugar, en la corteza prefrontal ventromedial (vmPFC), un centro crucial para la representación del valor subjetivo y la integración motivacional. Y en segundo lugar en el Precúneo, un área puente que integra las señales internas del cuerpo en procesos cognitivos superiores, como la evaluación autorreferencial. En esencia, el cerebro, bajo la influencia de una respiración pausada, sopesa las ganancias potenciales con mayor optimismo, dejando el impacto de las pérdidas intacto.

Referencia Slow breathing impacts inter-organ dynamics modulating brain function and risk behavior. Wenhao Huang et al. Neuron (2026). DOI:10.1016/j.neuron.2026.04.044

Una simple modificación del patrón respiratorio puede influir en la actividad cardíaca, la sensibilidad cerebral a la recompensa y la toma de decisiones. La respiración no solo regula el oxígeno: también modula cómo percibimos riesgos y oportunidades. / Neuron/Versión española de T21

Implicaciones para la vida real y la clínica médica

El impacto de este estudio trasciende la curiosidad científica, ofreciendo aplicaciones directas tanto en la medicina como en entornos de alto rendimiento. En el ámbito clínico, trastornos como la ansiedad o la depresión a menudo se caracterizan por una disfunción en el procesamiento de las recompensas y alteraciones autonómicas. Integrar pautas de exhalación prolongada podría ofrecer una vía complementaria, de bajo costo y sin riesgos, para ayudar a recalibrar el bienestar emocional de los pacientes, apoyando así los tratamientos farmacológicos convencionales.

Por otro lado, en contextos donde las decisiones se toman bajo una enorme presión (como ocurre con los profesionales de emergencias, inversores bursátiles, directivos, pilotos o militares) esta técnica respiratoria promete convertirse en una herramienta táctica vital. Permite mantener la función cognitiva intacta mientras se potencia la activación parasimpática, ayudando a que la toma de decisiones no sea secuestrada por el pánico.