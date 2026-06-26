Ciencias de la Tierra
Lagartos del desierto inspiran un sistema que recolecta agua del suelo y la purifica
El lagarto cornudo del desierto conduce el agua hasta la boca y abre la puerta a una tecnología biomimética capaz de extraer líquido de suelos húmedos y reducir contaminantes
Pablo Javier Piacente / T21
Canales microscópicos entre sus escamas permiten a los lagartos del desierto obtener agua en ambientes donde este vital recurso es extremadamente escaso. Ahora, los científicos han descubierto cómo sucede esto y han diseñado un sistema de recolección de agua que toma "prestado" el mecanismo que usan los reptiles.
En los desiertos, donde cada gota de agua vale oro, el lagarto cornudo (Phrynosoma platyrhinos) ha desarrollado una solución sorprendente para obtener este elemento. Un equipo de científicos de distintas universidades de Corea del Sur y Estados Unidos han convertido esa estrategia natural en un sistema de recolección de agua que imita sus movimientos mandibulares y sus microcanales en la piel, con resultados prometedores para obtener agua potable en entornos secos y contaminados.
El lagarto cornudo del desierto consigue llevar el agua desde su piel hasta la boca en entornos hostiles y muy secos: ese hallazgo ha inspirado un dispositivo artificial pensado para captar agua del suelo y purificarla. El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), logra copiar la eficiencia de la naturaleza para aportar una solución a un problema humano de primer orden: el acceso al agua en zonas áridas.
Un mecanismo natural y eficiente
La clave está en la piel y en la mandíbula del reptil. Los lagartos poseen microcanales entre las escamas que absorben la humedad por capilaridad, pero el paso decisivo se produce cuando abren y cierran la boca con un patrón muy particular: una apertura lenta y un cierre rápido.
Esa secuencia ayuda a que la película de agua se desplace desde la piel hasta las comisuras y entre en la boca con gran eficiencia. En los ensayos, los científicos grabaron a 12 ejemplares con video de alta velocidad, mientras dejaban caer agua sobre su dorso para observar ese comportamiento en detalle.
Referencia
Soil water harvest inspired by desert horned lizards, Phrynosoma platyrhinos. Seungjoo Lee et al. PNAS (2026). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2609344123
Para comprobar cuánta agua se perdía en el proceso, el equipo construyó una réplica con dos placas de vidrio unidas por una bisagra. Al reproducir velocidades de apertura similares a las de los lagartos, comprobaron que solo quedaba alrededor de un 15 % del agua como recubrimiento. De esta manera, cerca del 85 % quedaba disponible para ser recogido. Esa eficiencia mecánica fue la base para diseñar un sistema biomimético más ambicioso, según explica Phys.org.
Purificación del agua obtenida
El prototipo combina una esponja, que extrae agua del suelo húmedo, con un mecanismo motorizado que imita el movimiento de la mandíbula del lagarto. Además, incorpora una capa de Nafion, un material que elimina iones metálicos y ayuda a limpiar el agua recogida. En pruebas realizadas sobre un entorno simulado con cuentas de vidrio empapadas en una solución contaminada, el sistema logró extraer agua utilizable y retirar aproximadamente el 95 % del plomo, el arsénico y otros contaminantes.
El siguiente paso será escalar esta tecnología para crear recolectores automáticos de mayor tamaño, que puedan funcionar en comunidades afectadas por la sequía. La idea encaja con una tendencia creciente en ciencia e ingeniería: mirar a los organismos que han resuelto problemas extremos durante millones de años para diseñar herramientas más eficientes, sostenibles y útiles.
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