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Oncología

Una nueva tecnología permitirá descubrir fármacos contra el cáncer en 4 horas

El sistema integra síntesis química, pruebas biológicas y espectrometría de masas en un solo flujo automatizado, y ya permitió completar un ciclo de descubrimiento temprano en unas cuatro horas

La plataforma de espectrometría de masas de última generación permite a los científicos generar, analizar y probar posibles terapias contra el cáncer dentro de un único flujo de trabajo integrado.

La plataforma de espectrometría de masas de última generación permite a los científicos generar, analizar y probar posibles terapias contra el cáncer dentro de un único flujo de trabajo integrado. / Crédito: Universidad de Purdue/Charles Jischke.

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Redacción T21

Científicos del Instituto Purdue para la Investigación del Cáncer (PICR) han desarrollado una plataforma tecnológica de próxima generación diseñada para acelerar una de las etapas más lentas y desafiantes del descubrimiento de fármacos contra el cáncer: identificar compuestos prometedores que eventualmente podrían convertirse en nuevas terapias. Acelera el proceso de semanas a 4 horas.

Un equipo de la Universidad Purdue, en Estados Unidos, ha diseñado una plataforma de espectrometría de masas que combina en un único sistema la síntesis química, el análisis y la evaluación biológica: en una prueba de concepto, completó un ciclo integrado de descubrimiento de posibles nuevos fármacos contra el cáncer en aproximadamente cuatro horas, según una nota de prensa.

La clave es el desarrollo de un sistema integrado

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), describe un sistema que reúne en un mismo flujo de trabajo la generación de moléculas, su evaluación contra alternativas biológicas y el análisis por espectrometría de masas.

Hasta ahora, los laboratorios solían operar por etapas separadas: primero se sintetizan compuestos, después otros equipos los ensayan sobre la enfermedad y, por último, se analizan los resultados antes de volver a empezar. El sistema de Purdue integra esos pasos para permitir que el ciclo completo sea más rápido, más automatizado y con menos manipulación manual.

La plataforma puede analizar decenas de miles de moléculas frente a nuevas amenazas cancerígenas y acelerar el cribado temprano, precisamente cuando muchas ideas se atascan antes de convertirse en candidatos terapéuticos reales. Los especialistas sostienen que cada año ganado en esta fase puede traducirse en medicamentos disponibles mucho antes para los pacientes.

La innovación reduce el plazo de prueba inicial de nuevas terapias y fármacos de semanas a meses.

La innovación reduce el plazo de prueba inicial de nuevas terapias y fármacos de semanas a meses. / Crédito: Christine Sandu.

De semanas a horas

Vale destacar que la tecnología ya ha servido para corregir líneas de investigación poco productivas, al detectar con rapidez que un compuesto muy estudiado no actuaba como se pensaba. De esta manera, la fase inicial de desarrollo de nuevos fármacos puede reducirse de semanas a horas.

El interés del proyecto va más allá de la oncología, ya que la gran limitación del descubrimiento de fármacos sigue siendo la velocidad. La nueva herramienta acelera varias fases a la vez: el cribado de reacciones, el análisis automático de productos y las pruebas biológicas directas, sin purificaciones largas.

Referencia

Early-stage drug discovery in a new-generation ultrahigh-throughput mass spectrometry platform. Nicolás M. Morato et al. PNAS (2026). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2536552123

Además, la plataforma puede alimentar futuras estrategias de inteligencia artificial con datos experimentales de alta calidad, lo que abriría ciclos más rápidos de predicción, ensayo y optimización.

Noticias relacionadas y más

La investigación forma parte del programa ASPIRE del National Center for Advancing Translational Sciences, una iniciativa orientada a desarrollar automatización y herramientas de generación de datos para estrechar la distancia entre el laboratorio y la aplicación clínica.

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