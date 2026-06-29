Un asistente de IA utiliza relojes inteligentes, voz y texto para detectar problemas emocionales antes de que estalle una crisis

¿Y si tu reloj inteligente pudiera detectar cuándo estás pasando por un mal momento emocional y ofrecerte apoyo incluso antes de que lo pidas? Un nuevo sistema impulsado por IA podría cambiar la forma en que las personas acceden a la atención de salud mental fuera del ámbito clínico.

Un equipo de la Universidad de Ottawa, en Canadá, ha presentado UbiMyTherapist, un asistente de inteligencia artificial que integra relojes inteligentes, voz y texto para detectar de forma temprana señales de malestar emocional y ofrecer apoyo personalizado antes de que la persona pida ayuda.

Un "gemelo digital" con el perfil psicológico del usuario

El prototipo, que sustenta un estudio publicado en el marco de la IEEE International Conference on Consumer Electronics, ICCE (2026), busca ampliar el acceso a la atención en salud mental fuera del entorno clínico. El sistema se ejecuta en dispositivos de acceso comercial y combina información fisiológica, voz y texto para interpretar el estado emocional del usuario en tiempo real.

El eje del proyecto está en su enfoque multimodal. En lugar de esperar a que el usuario escriba cómo se siente, el sistema analiza parámetros como la variabilidad de la frecuencia cardiaca, el tono de voz y los mensajes redactados, y con ello construye un “gemelo digital” del usuario. Ese perfil dinámico integra historial médico, una base de conocimiento de psicología clínica y datos emocionales en directo, para adaptar las respuestas a cada persona y momento.

IA y relojes inteligentes: un nuevo sistema detecta señales tempranas de estrés y angustia. / Crédito: Lloyd Dirks en Unsplash.

Datos en tiempo real y mayor personalización

Según destacan los investigadores en una nota de prensa, esta arquitectura permite que la herramienta actúe de forma proactiva, no solo reactiva. El objetivo no es sustituir a los terapeutas, sino ampliar el apoyo fuera de la consulta y reducir las barreras de acceso ligadas al coste, el estigma o la falta de disponibilidad de profesionales. El proyecto busca ofrecer una ayuda “personalizada, contextual y clínicamente informada” en cualquier momento y lugar, sostienen los especialistas.

Referencia UbiMyTherapist: A Digital Twin MultiModal LLM-based System with Emotion Detection. Karim Alghoul et al. IEEE International Conference on Consumer Electronics, ICCE (2026). DOI:https://doi.org/10.1109/ICCE67443.2026.11449896

El prototipo fue evaluado con voluntarios y psicólogos, que valoraron la solidez terapéutica del sistema. En esas pruebas, UbiMyTherapist destacó especialmente en empatía y personalización, frente a modelos de lenguaje convencionales como ChatGPT y otros similares.

Los autores ya trabajan en una siguiente fase del proyecto, con intervenciones en tiempo real activadas por biosensores del smartwatch y con una colaboración más estrecha con psicoterapeutas, para mantener la alineación clínica del sistema y multiplicar sus aplicaciones.