El peso del trabajo que no se ve: lo que la ciencia dice sobre la carga mental en casa

Llegar a casa, mirar la nevera, recordar que hay que comprar leche, pensar qué cenar hoy, calcular si da tiempo a poner una lavadora antes de dormir y acordarse de que el viernes hay que pagar el comedor del colegio. Todo eso ocurre en unos segundos, pero consume una enorme cantidad de energía. Los psicólogos lo llaman carga mental. Y en la inmensa mayoría de los hogares españoles, esa carga sigue cayendo del mismo lado.

Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 77,5% de las mujeres realiza tareas domésticas diarias frente al 32,9% de los hombres. Pero la estadística esconde una trampa. Repartir quién pasa la aspiradora o quién hace la cena es la parte fácil. Lo difícil es repartir la responsabilidad de planificar, supervisar y recordar que esas tareas existen.

Ese trabajo invisible de "dirección de operaciones" es continuo, no tiene horarios y rara vez se reconoce. Un informe de 2025 del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral confirma las consecuencias de esta doble jornada: el 62,5% de las mujeres trabajadoras padece desgaste emocional frente al 42% de los hombres, y presentan niveles mucho más altos de insomnio y agotamiento.

Tres ideas clave Para reducir el desgaste emocional en el hogar, tres cambios de enfoque resultan vitales: Cambiar el "dime en qué te ayudo" por asumir responsabilidades completas de principio a fin

Hacer una lista visible de todas las tareas de planificación

Asignar dominios enteros en lugar de tareas sueltas. La verdadera conciliación no empieza cuando se reparten los platos. Empieza cuando se reparte la preocupación de que los platos estén limpios.

Ayudar no es lo mismo que responsabilizarse

El conflicto suele estallar alrededor de una palabra muy concreta: "ayudar". Cuando un miembro de la pareja dice "dime en qué te ayudo", la intención puede ser buena, pero la frase perpetúa el problema. Pedir instrucciones implica que la otra persona sigue siendo la responsable de pensar, delegar y supervisar. La carga mental no disminuye cuando alguien ejecuta la tarea; solo desaparece cuando alguien asume la responsabilidad completa de principio a fin.

La psicología organizacional aplicada al entorno doméstico sugiere cambiar el modelo de delegación por un modelo de propiedad. Si alguien asume la comida, asume revisar qué falta, hacer la compra, cocinar y recoger. El objetivo es que la otra persona pueda borrar completamente ese bloque de su cabeza.

Hacer visible lo invisible

Uno de los mayores obstáculos para equilibrar la carga mental es que, al ser invisible, quien no la sufre no suele verla. No se puede repartir lo que no se nombra. Por eso, el primer paso que recomiendan los terapeutas familiares no es discutir sobre quién hace más, sino auditar el trabajo real.

El ejercicio consiste en sentarse y hacer una lista exhaustiva de todo lo que mantiene la casa funcionando. No solo barrer o planchar. También pedir citas médicas, comprar regalos de cumpleaños, renovar seguros, planificar menús, revisar el material escolar o cuadrar las vacaciones. Ponerlo todo sobre un papel convierte un malestar difuso en una hoja de ruta concreta que por fin se puede negociar.

Experimento del "yo me encargo"

Existe una prueba muy efectiva para empezar a equilibrar la balanza. Durante un mes, la persona que habitualmente tiene menos carga mental elige dos dominios completos del hogar (por ejemplo, las cenas de entre semana y el mantenimiento del coche) y asume la regla del "yo me encargo". Significa que la otra persona tiene prohibido preguntar, opinar o recordar nada sobre esos dos temas.

Si algo falla, falla. El aprendizaje real llega cuando quien asume la tarea comprende todo el trabajo mental que implicaba antes de empezar a ejecutarla.