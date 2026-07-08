Células humanas que calculan como ordenadores: un avance que acerca la medicina programable

Los investigadores han desarrollado una forma de programar células humanas para que realicen cálculos y tomen decisiones autónomas, de una forma similar a cómo funcionan los chips de los ordenadores. El estudio muestra que las células pueden convertirse en auténticas plataformas de cálculo biológico, con aplicaciones potenciales en medicina de precisión.

Científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, han dado un paso clave en biología sintética: lograron programar células humanas para que procesen información y tomen decisiones de forma parecida a un microchip. El trabajo, publicado en Nature Communications, propone una arquitectura genética más eficiente y permite pensar en terapias celulares capaces de detectar señales biológicas complejas antes de actuar.

Células más eficientes

La cuestión vital está en reducir el número de “capas” de cálculo que necesita la célula para ejecutar una instrucción. Hasta ahora, los circuitos genéticos sintéticos solían acumular muchos componentes y pasos intermedios, lo cual aumentaba el gasto de recursos y dificultaba su progresión a futuro.

Referencia Modular Scalable Synthetic Gene Circuits for Complex Functions Within Minimal Computational Layers in Human Cells. Keren Roas et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-026-74408-y

Según destacan los investigadores, el nuevo diseño hace posible integrar señales y ejecutar funciones complejas con menos elementos. En la práctica, los especialistas construyeron varios dispositivos biológicos inspirados en la informática clásica. El avance demuestra que las células pueden manejar lógica binaria de forma más compacta y precisa que en diseños previos, al tiempo que mantienen la funcionalidad del circuito.

El trabajo abre la puerta a células inteligentes capaces de vigilar su entorno, procesar información y liberar una respuesta terapéutica solo en el momento adecuado. / Crédito: CDC en Unsplash.

Terapias médicas y software biológico

Más allá de la demostración técnica, el interés real está en su posible uso médico. El equipo plantea células “inteligentes” capaces de vigilar varias señales a la vez y liberar una sustancia terapéutica solo cuando detecten la combinación adecuada. De esta manera, señalan en una nota de prensa que esta estrategia podría servir en tratamientos contra el cáncer y otros procesos en los que interesa actuar con precisión sobre tejidos enfermos, pero sin dañar en exceso a los sanos.

El trabajo todavía pertenece al ámbito experimental, pero ilustra una tendencia cada vez más visible en biomedicina: tratar a las células como plataformas programables. Si esa línea se hace fuerte y supera el rigor científico, las futuras terapias podrían parecerse cada vez más a un software biológico, diseñado para reconocer patrones, decidir y responder en tiempo real.