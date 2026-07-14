Los días más luminosos nos ayudan a dormir mejor

Un nuevo estudio dirigido por científicos de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, ha revelado que una exposición a la luz diurna más brillante y constante podría ser crucial para acostarse más temprano, dormir con mejor calidad y descansar más profundamente.

La antigua creencia de que salir a la luz del día “despierta” al cuerpo tiene ahora un respaldo científico más preciso, más allá del sentido común. Un estudio publicado en la revista npj Biological Timing and Sleep sugiere que una mayor y más estable exposición a la luz durante el día se asocia con acostarse antes, dormir mejor y disfrutar de un sueño más profundo y reparador desde el inicio de la noche.

La investigación liderada por la Universidad de Manchester se realizó en condiciones de vida real, no en laboratorio. Los científicos siguieron a 89 adultos que llevaron durante su rutina diaria un sensor de luz, un dispositivo comercial de seguimiento del sueño y un diario del descanso. En conjunto, los aparatos recogieron más de 500 días de datos, algo que permitió observar cómo se relacionaban los patrones cotidianos de iluminación con la arquitectura del sueño.

Luz, sueño y ritmo circadiano

El hallazgo principal indica que quienes pasaban más tiempo expuestos a una luz diurna más intensa tendían a dormirse y despertarse antes. Además, las personas con rutinas de luz más regulares, menos fragmentadas y menos “caóticas” a lo largo de la semana mostraban una mayor proporción de sueño profundo durante la primera parte de la noche. Ese tipo de sueño es especialmente importante para la memoria, la recuperación física y el buen funcionamiento del organismo en general.

El estudio se apoya en una métrica de gran importancia para el reloj biológico: la llamada iluminación equivalente diurna melanópica, que mide la capacidad de la luz para activar los mecanismos fisiológicos vinculados al ritmo circadiano. Según los científicos, las recomendaciones para favorecer ese reloj interno pasan por una exposición diurna elevada y por limitar la luz en las horas previas a acostarse, además de mantener un ambiente relajante durante el sueño.

Llevar una rutina con más luz natural durante el día podría ser una estrategia simple para dormir antes, mejor y con más sueño profundo. / Crédito: Pixabay/CC0 Public Domain.

Una estrategia sencilla pero con buenos resultados

Más allá del descanso nocturno, los especialistas recuerdan que el sueño cumple una función esencial en la salud general. Cuando se altera, puede afectar al estado de ánimo, la memoria, el metabolismo y, a largo plazo, a distintos indicadores ligados al bienestar. Por eso, la relación entre luz y sueño no es un detalle menor de la vida cotidiana, sino una pieza crucial de la higiene del sueño y de la salud pública.

Referencia Light exposure and sleep architecture in real-world settings. Sena Gulsum Akgun et al. npj Biological Timing and Sleep (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s44323-026-00087-z

La investigación también detectó otro dato interesante: las personas solían coincidir bastante en su percepción subjetiva del sueño con lo que registraban los dispositivos, pero esa coincidencia disminuía cuando el descanso era peor, con menos sueño profundo o menos sueño REM. En consecuencia, cuanto más fragmentado o pobre era el sueño, más se alejaba la sensación de haber dormido bien de aquello que marcaban los datos objetivos.

Aunque se trata de una asociación observada en la vida diaria y no de una prueba definitiva, el mensaje de este estudio es que aprovechar más la luz natural durante el día y evitar contrastes bruscos entre entornos muy oscuros y otros excesivamente brillantes podría convertirse en una estrategia simple pero efectiva para dormir mejor por la noche.