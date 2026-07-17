El polvo sahariano frena los avances en la calidad del aire en Europa

Europa ha logrado reducir buena parte de la contaminación de origen humano, pero un fenómeno natural cada vez más intenso está frenando esos avances: el incremento del polvo sahariano. La concentración de polvo del desierto ha aumentado entre un 10 y un 25 % en Europa en la última década, a pesar de las mejoras en la calidad del aire urbano.

Un nuevo estudio internacional publicado en la revista Nature, con la participación del IDAEA-CSIC, en España, el Instituto de Chipre y otras instituciones concluye que las intrusiones de polvo desértico han aumentado en intensidad durante la última década: este repunte está relacionado con cambios en la circulación atmosférica, la desertificación del norte de África y el calentamiento global.

En paralelo, el CSIC destaca que, aunque las emisiones de origen humano han disminuido gracias a las políticas ambientales, la presencia de partículas naturales procedentes del desierto africano está reduciendo parte de ese progreso. La investigación combina datos de más de 100 estaciones europeas y reconstruye concentraciones diarias de partículas entre 2012 y 2021.

España, entre las zonas más expuestas

El resultado es contundente: el polvo del desierto ha aumentado entre un 10 % y un 25 % en Europa durante ese período, con una media de 5,3 microgramos por metro cúbico en el sur del continente y valores todavía más elevados en episodios puntuales. En el trabajo también se observa un fuerte gradiente norte-sur, con una exposición mayor en el sur de Europa que en las regiones central y septentrional.

España aparece entre los países más expuestos a este fenómeno: aproximadamente un tercio del año se registran episodios de polvo sahariano en el país, con frecuencia muy alta en Canarias y también importante en el sur peninsular y el noreste. En una parte significativa de esos días, pueden incluso superarse los límites diarios de protección a la salud para las partículas en suspensión.

Referencia Rising dust pollution across Europe in a changing climate. Petros N. Vasilakos et al. Nature (2026). DOI:https://www.nature.com/articles/s41586-026-10743-w

A escala continental, el estudio calcula que el sur de Europa sufre en torno a 46 días de intrusión de polvo al año, una cifra que ayuda a entender por qué las mejoras urbanas no se traducen siempre en un aire realmente más limpio. Los efectos no son solo ambientales: según una nota de prensa, las intrusiones de polvo desértico degradan la calidad del aire y se asocian a impactos sanitarios medibles.

El polvo del Sáhara gana terreno y complica la lucha contra la contaminación en Europa. / Crédito: Instituto de Chipre.

Impacto concreto en la salud pública

En el sur de Europa, los eventos de polvo se vinculan con una media de 9,68 microgramos por metro cúbico durante los episodios y con un aumento aproximado del 0,67 % en la mortalidad diaria. En el Mediterráneo oriental y el sur de Europa, estas intrusiones también se relacionan con más hospitalizaciones respiratorias infantiles y con una presión creciente sobre la salud pública.

La tendencia es una señal más de que el cambio climático está alterando no solo las temperaturas o la frecuencia de fenómenos extremos, sino también la composición del aire que respiramos. En el caso europeo, la combinación de sequedad creciente en zonas de origen, cambios en los patrones de circulación y mayor transporte de polvo hacia el continente amenaza con ralentizar los avances logrados en materia de contaminación atmosférica.