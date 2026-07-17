Un robot logra "leer" bacterias al tacto

Un equipo de investigadores ha desarrollado una plataforma robótica que identifica bacterias a través del tacto: podría ser crucial para detectar más rápidamente amenazas importantes para la salud humana.

Investigadores de la Universidad Nacional de Taiwán han creado un sistema de nanotecnología capaz de identificar bacterias solo con el contacto físico. La tecnología robótica podría abrir nuevas vías para diagnósticos rápidos, automatizados y no invasivos. El avance se describe en un estudio publicado en la revista Nano Energy.

Identificar bacterias en medio segundo

El robot puede identificar y clasificar una muestra bacteriana simplemente al tocarla, sin tinciones, sin marcadores químicos y sin destruirla. La investigación propone una plataforma robótica con un sensor flexible montado en una pinza, que convierte el contacto con la superficie bacteriana en una señal eléctrica interpretable por un modelo informático.

El eje de la innovación está en que las bacterias no “responden” igual al tacto. Según explica el equipo científico en una nota de prensa, las diferencias en la pared celular entre bacterias grampositivas y gramnegativas generan patrones eléctricos distintos cuando el sensor entra en contacto con la muestra. A partir de esas variaciones, el robot puede distinguir los dos grandes grupos de bacterias con una precisión del 90,93 % y en apenas 620 milisegundos, es decir, poco más de medio segundo.

El ensayo incluyó bacterias representativas como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Pseudomonas aeruginosa. Para mejorar la identificación, los investigadores combinaron señales procedentes de dos materiales sensibles distintos y las analizaron mediante un modelo computacional.

Un sensor flexible convierte el tacto en datos útiles para identificar microorganismos en tiempo real. / Crédito: Franck V. en Unsplash.

Variadas ventajas sobre los métodos tradicionales

El resultado es una técnica que, al menos en esta fase experimental, ofrece una lectura muy rápida de una información básica que en microbiología clínica sigue siendo relevante para orientar decisiones tempranas de tratamiento y de control de infecciones.

Referencia Triboelectric nanosensor-based robotic platform for rapid label-free discrimination of Gram-positive and Gram-negative bacteria. Fu-Cheng Kao et al. Nano Energy (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2026.111879

Frente a las alternativas tradicionales, el nuevo enfoque presenta varias ventajas: prescinde de reactivos, reduce la manipulación directa de las muestras y no las altera. De esta manera, podría ser útil en procesos repetidos o automatizados. Los autores subrayan además su potencial para diagnósticos en microbiología y monitorización más segura en entornos sanitarios y ambientales.

Ahora, los especialistas trabajan en la búsqueda de paneles más amplios de patógenos, incluidos microorganismos clínicamente relevantes y bacterias resistentes a antibióticos. Si esa evolución se confirma, la idea de “leer” microorganismos al tacto podría abrir una vía complementaria a los métodos clásicos: más rápida, más fácil de automatizar y menos dependiente de la química de laboratorio para la identificación de bacterias.