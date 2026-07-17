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Biología Humana

El timo, el órgano olvidado que podría esconder una de las claves de la longevidad

Investigaciones recientes muestran que los adultos con un timo funcional presentan menor riesgo de muerte, enfermedades cardiovasculares y cáncer

El timo, el órgano olvidado que podría alargar la vida.

El timo, el órgano olvidado que podría alargar la vida. / Crédito: Simbie Yau.

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Redacción T21

Durante décadas, el timo fue considerado un órgano prácticamente inactivo tras la adolescencia. Ahora, nuevos estudios científicos sugieren que conservar su función podría estar relacionado con una mayor longevidad y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer.

El timo ha sido uno de los grandes olvidados del cuerpo humano. Situado detrás del esternón y esencial para el desarrollo del sistema inmunitario durante la infancia, este pequeño órgano se consideraba casi inútil a partir de la pubertad. Sin embargo, dos estudios y un artículo publicados en Nature cuestionan esa idea y apuntan a que conservar un timo funcional en la edad adulta podría estar relacionado con una vida más larga y saludable.

El timo y el envejecimiento

Se trata del lugar donde maduran los linfocitos T, las células encargadas de reconocer y destruir virus, bacterias y células tumorales. Con el paso de los años, este órgano va siendo reemplazado progresivamente por tejido graso, un proceso conocido como involución tímica. Hasta ahora se pensaba que este cambio era una consecuencia inevitable del envejecimiento y que apenas tenía repercusiones clínicas.

Los nuevos trabajos ofrecen una visión diferente. Un equipo internacional analizó miles de tomografías computarizadas mediante herramientas de inteligencia artificial para evaluar el estado del timo en más de 27.000 personas. Los resultados revelan que quienes conservaban una mayor proporción de tejido tímico funcional presentaban un riesgo significativamente menor de morir durante el periodo de seguimiento, además de una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y cáncer.

La asociación se mantuvo incluso tras tener en cuenta factores como la edad, el sexo o el tabaquismo, lo que sugiere que el estado del timo podría convertirse en un nuevo indicador del envejecimiento biológico.

Conservar un timo sano se asocia a una vida más larga y menos enfermedades.

Conservar un timo sano se asocia a una vida más larga y menos enfermedades. / Crédito: Raj Adhikari en Unsplash.

El timo y la inmunosenescencia

Los científicos también identificaron factores relacionados con un deterioro más rápido del timo. El tabaquismo, la obesidad y la inflamación crónica se asocian con una mayor infiltración de grasa en el órgano, mientras que mantener un estilo de vida saludable parecía favorecer la conservación de su tejido funcional. Estos hallazgos abren la puerta a futuras estrategias para preservar la capacidad inmunitaria durante el envejecimiento.

El segundo estudio aporta otra pieza al rompecabezas. Los investigadores comprobaron que los pacientes con un timo más activo respondían mejor a determinados tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer. Este resultado refuerza la hipótesis de que el órgano sigue produciendo linfocitos T capaces de reforzar las defensas incluso en edades avanzadas, algo que hasta hace poco se consideraba irrelevante.

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El interés por el timo va más allá de la oncología. El envejecimiento del sistema inmunitario, conocido como inmunosenescencia, está relacionado con una mayor vulnerabilidad frente a infecciones, enfermedades cardiovasculares y diversos trastornos asociados a la edad. Comprender cómo conservar la función tímica podría convertirse en una nueva vía para retrasar ese deterioro.

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