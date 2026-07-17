Biología Humana
El timo, el órgano olvidado que podría esconder una de las claves de la longevidad
Investigaciones recientes muestran que los adultos con un timo funcional presentan menor riesgo de muerte, enfermedades cardiovasculares y cáncer
Redacción T21
Durante décadas, el timo fue considerado un órgano prácticamente inactivo tras la adolescencia. Ahora, nuevos estudios científicos sugieren que conservar su función podría estar relacionado con una mayor longevidad y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer.
El timo ha sido uno de los grandes olvidados del cuerpo humano. Situado detrás del esternón y esencial para el desarrollo del sistema inmunitario durante la infancia, este pequeño órgano se consideraba casi inútil a partir de la pubertad. Sin embargo, dos estudios y un artículo publicados en Nature cuestionan esa idea y apuntan a que conservar un timo funcional en la edad adulta podría estar relacionado con una vida más larga y saludable.
El timo y el envejecimiento
Se trata del lugar donde maduran los linfocitos T, las células encargadas de reconocer y destruir virus, bacterias y células tumorales. Con el paso de los años, este órgano va siendo reemplazado progresivamente por tejido graso, un proceso conocido como involución tímica. Hasta ahora se pensaba que este cambio era una consecuencia inevitable del envejecimiento y que apenas tenía repercusiones clínicas.
Los nuevos trabajos ofrecen una visión diferente. Un equipo internacional analizó miles de tomografías computarizadas mediante herramientas de inteligencia artificial para evaluar el estado del timo en más de 27.000 personas. Los resultados revelan que quienes conservaban una mayor proporción de tejido tímico funcional presentaban un riesgo significativamente menor de morir durante el periodo de seguimiento, además de una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y cáncer.
La asociación se mantuvo incluso tras tener en cuenta factores como la edad, el sexo o el tabaquismo, lo que sugiere que el estado del timo podría convertirse en un nuevo indicador del envejecimiento biológico.
El timo y la inmunosenescencia
Los científicos también identificaron factores relacionados con un deterioro más rápido del timo. El tabaquismo, la obesidad y la inflamación crónica se asocian con una mayor infiltración de grasa en el órgano, mientras que mantener un estilo de vida saludable parecía favorecer la conservación de su tejido funcional. Estos hallazgos abren la puerta a futuras estrategias para preservar la capacidad inmunitaria durante el envejecimiento.
El segundo estudio aporta otra pieza al rompecabezas. Los investigadores comprobaron que los pacientes con un timo más activo respondían mejor a determinados tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer. Este resultado refuerza la hipótesis de que el órgano sigue produciendo linfocitos T capaces de reforzar las defensas incluso en edades avanzadas, algo que hasta hace poco se consideraba irrelevante.
El interés por el timo va más allá de la oncología. El envejecimiento del sistema inmunitario, conocido como inmunosenescencia, está relacionado con una mayor vulnerabilidad frente a infecciones, enfermedades cardiovasculares y diversos trastornos asociados a la edad. Comprender cómo conservar la función tímica podría convertirse en una nueva vía para retrasar ese deterioro.
- Retiran la excavadora de la finca derrumbada en Benetússer saltándose el cordón policial
- Maestros de la Costura de Fallas: buen trato a la indumentaria e inadecuado a Carmen, Berta, María Estela y las cortes de honor
- De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
- Ángel Narbona, propietario de un inmueble derrumbado en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"
- València aplica una suerte de 'prioridad nacional' a la hora de conceder viviendas asequibles
- Noche infernal en la Comunitat Valenciana: los 'mini reventones secos' dejan hasta 38 grados al amanecer
- Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa
- La Aemet activa el aviso naranja en Valencia y Alicante por calor extremo de hasta 42 °C y amarillo por la llegada de tormentas fuertes