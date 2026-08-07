Una nueva sustancia psicodélica protege el intestino y cura el cerebro

Un estudio reciente rediseñó la quipazina, un compuesto psicodélico conocido por aliviar síntomas similares a la depresión y comprobó beneficios protectores a nivel intestinal, junto a la capacidad de remodelar el cerebro y potenciar la plasticidad neuronal.

Una nueva molécula psicodélica, desarrollada por investigadores de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, en Estados Unidos, ha mostrado en modelos preclínicos una combinación poco habitual: beneficios sobre el cerebro y menor impacto en el intestino.

El compuesto, llamado VCU-1012, actúa sobre el receptor de serotonina 5-HT2A, pero no sobre 5-HT3, clave en los efectos gastrointestinales adversos.

El estudio, publicado en la revista Science Signaling, parte de la quipazina: una sustancia ya conocida por activar una de las vías centrales en los efectos de los psicodélicos clásicos, pero también por estimular otro receptor relacionado con náuseas y otras molestias digestivas.

Reconstrucción del compuesto

Desde esa base, los investigadores diseñaron VCU-1012 como un agonista de 5-HT2A (que activa la serotonina), pero estructuralmente distinto y sin influencia sobre 5-HT3, el marcador que deriva en los problemas intestinales.

Según un artículo publicado en Medical Xpress, el equipo recurrió a una fase de “deconstrucción” para identificar qué partes de la molécula eran esenciales para la acción terapéutica y cuáles eran responsables de los efectos secundarios, y después a una fase de “elaboración” para reconstruir el compuesto.

El resultado fue una molécula que mantiene la capacidad de activar el receptor cerebral deseado, pero minimiza la acción sobre el receptor intestinal que suele disparar el malestar.

Más beneficios terapéuticos y menos efectos adversos

En células humanas modificadas para expresar receptores 5-HT2A, VCU-1012 demostró justamente esa dinámica: activó la vía ligada a los beneficios terapéuticos sin poner en acción a 5-HT3.

Ese perfil selectivo podría ampliar la capacidad terapéutica de futuros psicodélicos, permitiendo dosis útiles con menos efectos adversos. En los experimentos con ratones, además, el compuesto no ralentizó la digestión, algo que sí ocurre con la quipazina original.

Los resultados cerebrales también son auspiciosos, aunque todavía preliminares porque provienen de un tratamiento experimental. Un día después de una sola dosis, los ratones tratados con VCU-1012 mostraron menos “conducta de afrontamiento pasivo”, un indicador de efecto antidepresivo en modelos animales.

Cambios físicos en el cerebro

El compuesto redujo además la ansiedad en ratones con alteraciones del estado de ánimo inducidas por quimioterapia y promovió plasticidad estructural en la corteza frontal, con un aumento de la densidad de espinas dendríticas, conexiones diminutas pero cruciales para el aprendizaje, la adaptación y la recuperación.

Ese dato es importante porque refuerza una línea de investigación que lleva años de trabajo: los psicodélicos no solo alteran la percepción, también parecen favorecer cambios físicos en la arquitectura de las redes neuronales.

En este estudio, la molécula no se limitó a “encender” una vía bioquímica: el equipo observó efectos de plasticidad en la corteza frontal, una región clave en la regulación del estado de ánimo, la toma de decisiones y la flexibilidad cognitiva.

VCU-1012 es un nuevo compuesto relacionado con la quipazina, que activa parcialmente el receptor de serotonina 2A desencadenando un comportamiento psicodélico y curativo. / Crédito: Science Signaling (2026). DOI:https://doi.org/10.1126/scisignal.adw6055

Remodelar conexiones cerebrales

En consecuencia, no se trata solo de una sustancia que actúa sobre receptores, sino de una "candidata" viable para remodelar conexiones cerebrales en un sentido potencialmente terapéutico.

Sin embargo, es necesario recordar que todo lo observado hasta ahora procede de células y animales de laboratorio. El estudio remarca que se requieren más datos sobre seguridad, rango de dosis eficaz, duración del efecto y comportamiento en hembras y en otros modelos de enfermedad.

También queda por aclarar con precisión por qué VCU-1012 logra esa selectividad, aunque el modelado molecular y el análisis de mutantes apuntan a una interacción particular con un componente del receptor 5-HT2A.

Referencia Design of a new psychedelic quipazine analog with therapeutic efficacy and potentially fewer side effects. Jason Younkin et al. Science Signaling (2026). DOI:https://doi.org/10.1126/scisignal.adw6055

Tratamientos rápidos y eficaces

La gran promesa de esta línea de trabajo es poner en marcha una forma de diseñar fármacos más precisos, más selectivos y potencialmente más útiles para trastornos neuropsiquiátricos.

VCU-1012 y otras moléculas similares podrían abrir la puerta a tratamientos rápidos para depresión, ansiedad u otros cuadros en los que actualmente faltan opciones eficaces y con buena tolerancia.