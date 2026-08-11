Los perros evolucionaron de forma distinta en todo el planeta para adaptarse a los humanos

La domesticación de perros a lo largo de la historia fue un proceso complejo, cuyo resultado fue la evolución de múltiples vías de interacción, en las que los perros desarrollaron rasgos especializados que coincidían estrechamente con las necesidades y entornos de las sociedades humanas con las que vivían.

Allí donde los grupos humanos encontraron nuevas condiciones climáticas, alimentos, enfermedades y formas de vida, sus compañeros caninos desarrollaron características que les permitieron sobrevivir y desempeñar funciones cada vez más especializadas.

Esa es una de las principales conclusiones que plantea el arqueólogo Peter Mitchell en su libro "First Dogs: Hunter-Gatherers and Their Canine Companions from Prehistory to the Present", una obra que reconstruye la relación entre cazadores-recolectores y perros desde los primeros pasos de la domesticación hasta la actualidad. El libro reúne evidencias de arqueología y antropología, pero también de genética, historia, ecología y lingüística.

La imagen que emerge es muy distinta de la idea de una domesticación puntual, en la que los humanos habrían tomado lobos salvajes y los habrían convertido de inmediato en animales domésticos.

Según Mitchell, el paso del lobo gris al perro habría sido un proceso prolongado, en el que humanos y cánidos participaron como socios durante un período de tiempo muy extenso. La propia frontera entre lobo y perro, por lo tanto, pudo ser mucho más gradual de aquello que sugiere una clasificación moderna.

Distintos caminos evolutivos

De acuerdo a una nota de prensa, con la expansión de los grupos humanos aparecieron múltiples caminos evolutivos. En el Ártico, por ejemplo, los perros vinculados a comunidades indígenas acabaron adquiriendo una constitución especialmente adecuada para tirar de cargas.

Los restos arqueológicos muestran huesos de las extremidades robustos y patrones de estrés vertebral compatibles con esa actividad. Además, los análisis de isótopos estables indican que humanos y perros de determinadas regiones costeras compartían una dieta rica en recursos marinos.

Cambios motivados por la geografía y el clima

En el extremo opuesto se encuentran los perros asociados a comunidades cazadoras-recolectoras de regiones tropicales.

En las selvas de Sudamérica y el Sudeste Asiático, los animales eran generalmente más pequeños y ágiles, unas características ventajosas para moverse entre una vegetación densa y seguir presas por terrenos difíciles. Las prácticas humanas de selección y reproducción pudieron reforzar esas cualidades generación tras generación.

La adaptación no se limitó al tamaño o a la anatomía. En la meseta tibetana, perros y seres humanos desarrollaron adaptaciones genéticas relacionadas con la escasez de oxígeno propia de las grandes altitudes.

Determinadas variantes presentes en los perros tibetanos les permiten desenvolverse en ambientes donde otros perros procedentes de zonas bajas tendrían mayores dificultades. Es un ejemplo especialmente llamativo de cómo dos especies que comparten un entorno pueden afrontar presiones evolutivas similares.

Del Ártico al Tíbet, los perros desarrollaron características distintas según el clima, la alimentación y las funciones que desempeñaban junto a las comunidades humanas. / Crédito: James Barker en Unsplash.

Necesidades compartidas y adaptaciones

Las necesidades humanas también empujaron diferentes cambios evolutivos. En la costa noroeste de Norteamérica, algunas comunidades indígenas criaron perros pequeños y lanosos no para cazar ni para transportar mercancías, sino por su pelo, que se utilizaba para elaborar mantas ceremoniales.

En otros lugares, los perros adquirieron funciones sociales, rituales o espirituales que también pudieron influir en la selección de determinadas características físicas y conductuales.

Incluso la ausencia de condiciones favorables pudo marcar la historia del perro. Enfermedades transmitidas por vectores, como la tripanosomiasis y la ehrlichiosis, habrían limitado la expansión de las poblaciones caninas en determinadas regiones del África subsahariana.

Es decir, la evolución no estuvo determinada únicamente por aquello que los perros podían aprovechar, sino también por los obstáculos biológicos que encontraban.

Referencia First Dogs: Hunter-Gatherers and Their Canine Companions from Prehistory to the Present. Peter Mitchell. Taylor & Francis (2026). DOI:https://doi.org/10.4324/9781003505891

El aporte de nuevas líneas genéticas

La genética moderna añade otra pieza al rompecabezas, como lo establece un estudio publicado en la revista Nature en marzo de 2026. Numerosos linajes antiguos desaparecieron o fueron sustituidos por perros de origen europeo, que se desperdigaron por el mundo durante la expansión colonial. Sin embargo, algunas poblaciones conservan rastros de aquellas líneas antiguas.

Estudios recientes de ADN antiguo como el indicado previamente muestran, además, que la diversificación genética de los perros comenzó muy pronto: un perro de hace unos 14.200 años hallado en Suiza ya presenta vínculos con linajes posteriores europeos y globales.