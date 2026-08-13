El 85 % de los productos de uso diario para cuidado personal oculta sustancias químicas con riesgos para la salud

Un nuevo estudio sobre protectores solares, lociones para bebés, champús, jabones y otros productos de uso diario descubrió que casi todos contenían sustancias químicas que no se revelaban en sus etiquetas. La mayoría contenía al menos una sustancia química no etiquetada con riesgos para la salud conocidos o sospechados. Además, uno de cada cuatro contenía una sustancia química que contradecía las afirmaciones del paquete.

Un análisis químico de 113 productos de cuidado personal y limpieza ha encontrado sustancias que no aparecen en sus etiquetas en la gran mayoría de las muestras. El 98 % de los productos examinados contenía al menos un compuesto no declarado y el 85 % incluía, como mínimo, una sustancia no etiquetada asociada a peligros conocidos o potenciales para la salud. Los resultados proceden de un estudio publicado en la revista Environment & Health y liderado por el Instituto de Investigación Million Marker (MMRI), en Estados Unidos.

La investigación aborda un problema que puede pasar inadvertido para los consumidores: la diferencia entre los ingredientes que aparecen en el envase y la composición química que puede detectarse mediante técnicas analíticas más amplias. Los especialistas utilizaron un enfoque de análisis no dirigido, capaz de buscar miles de sustancias potenciales en lugar de limitarse a comprobar la presencia de los ingredientes que deberían figurar en la etiqueta.

Sustancias ocultas

El estudio examinó productos pertenecientes a 12 categorías. Entre ellos había champús, productos para el cabello, protectores solares, lociones e hidratantes, artículos para bebés, productos de higiene íntima, aceites corporales y de fragancia, geles y jabones para manos y cuerpo, productos para zonas sensibles, artículos de higiene bucal, aceites utilizados como ingredientes y productos de limpieza doméstica. Las muestras fueron adquiridas en grandes distribuidores y plataformas comerciales y posteriormente enviadas al laboratorio para su análisis.

En total, los investigadores identificaron 303 sustancias químicas en los productos analizados. Entre los compuestos detectados había sustancias con perfiles de peligro relacionados con alteraciones endocrinas, carcinogénicas o irritación. El objetivo del trabajo, sin embargo, no fue determinar si el uso de cada producto provoca enfermedades, sino averiguar hasta qué punto un análisis basado exclusivamente en las listas de ingredientes puede pasar por alto sustancias presentes en los productos.

Contaminantes y adulterantes

Según una nota de prensa, los resultados también afectan a las afirmaciones comerciales. Más de una cuarta parte de las muestras contenía sustancias que parecían contradecir lo anunciado en el envase o en la información proporcionada por la empresa. El estudio encontró, por ejemplo, sustancias sintéticas en algunos productos comercializados como "100 % naturales", ftalatos en artículos etiquetados como libres de ftalatos y alérgenos conocidos en determinados productos presentados como "hipoalergénicos".

Los autores distinguen entre dos posibles explicaciones para la presencia de estos compuestos. Algunos pueden ser "contaminantes", es decir, sustancias que no se incorporaron deliberadamente al producto. Pueden llegar a él a través de materias primas, equipos de fabricación, procesos de producción, reacciones químicas, almacenamiento o materiales de envasado. Otros compuestos podrían corresponder a "adulterantes", sustancias que probablemente fueron añadidas de manera intencionada pero que no aparecen declaradas.

Champús, cremas, protectores solares y otros productos de uso cotidiano pueden contener sustancias químicas que no aparecen en sus etiquetas. / Crédito: BATCH by Wisconsin Hemp Scientific en Unsplash.

Revisiones y potenciales peligros

Esta distinción es importante, porque el hallazgo de una sustancia no declarada no demuestra por sí mismo que exista una infracción deliberada por parte del fabricante. Tampoco significa que cualquier concentración detectable represente automáticamente un riesgo para el consumidor. El estudio identifica peligros asociados a determinados compuestos, pero la evaluación del riesgo para la salud requiere considerar aspectos como la concentración, la exposición y la vía por la que una persona entra en contacto con la sustancia.

El análisis no supone que todos los productos analizados sean peligrosos, sino que la revisión de la etiqueta puede resultar insuficiente para caracterizar por completo su composición química y su perfil de peligrosidad. El enfoque no dirigido permite descubrir sustancias que pueden quedar fuera de los controles basados únicamente en los ingredientes declarados.

Referencia Hidden Hazards: Nontargeted Chemical Analysis Reveals Widespread Contaminants and Mislabeling in Personal Care and Cleaning Products. Kim Schultz et al. Environment & Health (2026). DOI:https://doi.org/10.1021/envhealth.6c00181

Ampliar los sistemas de control

El estudio también aporta algunos datos que ayudan a dimensionar el problema. Determinados compuestos aparecieron en cantidades estimadas relativamente elevadas: el cicloxasiloxano D6 llegó a alcanzar una abundancia estimada de hasta 2.200 partes por millón en las muestras en las que fue detectado, mientras que la dimetiloxazolidina superó las 200 partes por millón. Estos resultados llevaron a los investigadores a señalar que los hallazgos relacionados con peligros para la salud no se explican únicamente por detecciones extremadamente pequeñas o excepcionales.

La conclusión del trabajo apunta a una necesidad de ampliar los sistemas de control. Según los autores, las listas de ingredientes son una herramienta necesaria, pero no suficiente para conocer toda la composición química de los productos de consumo. Incorporar análisis más exhaustivos permitiría detectar contaminantes y posibles adulteraciones que permanecen ocultas cuando la vigilancia se limita a lo que declara el fabricante.