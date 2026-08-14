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Robótica

Una mano robótica supera a la humana en algunos movimientos gracias a un diseño mucho más simple

Un nuevo sistema neumático consigue realizar movimientos de precisión, girar objetos con mayor amplitud y manipular piezas de tamaños muy diferentes

Un nuevo prototipo ha demostrado que un diseño mecánico mucho más simple puede superar al ser humano en determinados movimientos, desde girar objetos hasta alcanzar posiciones difíciles para una mano convencional.

Un nuevo prototipo ha demostrado que un diseño mecánico mucho más simple puede superar al ser humano en determinados movimientos, desde girar objetos hasta alcanzar posiciones difíciles para una mano convencional. / Crédito: Unsplash/CC0 Public Domain.

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Pablo Javier Piacente / T21

La mano humana es una máquina diestra y versátil. Ahora, el BioflexBot, un novedoso robot que imita e incluso supera los movimientos centrales de la mano humana con un diseño simple, podría ser el punto de partida para nuevas tecnologías y aplicaciones.

La robótica lleva décadas intentando reproducir una de las herramientas más sofisticadas de la naturaleza: la mano humana. Sus articulaciones, músculos, tendones y dedos permiten combinar fuerza, precisión y una enorme variedad de movimientos.

Sin embargo, un nuevo desarrollo que es la base de un estudio publicado en la revista Advanced Science propone cambiar de estrategia: en lugar de copiar la anatomía humana, sus creadores han construido una mano robótica sencilla que, en determinados movimientos fundamentales, no solo iguala a la humana, sino que llega a superarla.

Acciones y movimientos de gran precisión

El dispositivo, denominado BioflexBot, se basa en una estructura mucho menos compleja que la de las manos robóticas antropomórficas convencionales. Según una nota de prensa, el sistema combina un muelle helicoidal, una carcasa de confinamiento y un mecanismo neumático básico que utiliza aire comprimido para generar el movimiento. Todo el conjunto puede ejecutar distintas acciones con apenas dos entradas neumáticas.

La clave no fue fabricar una réplica mecánica de la mano humana, sino identificar sus movimientos esenciales y reproducir su función de una manera más eficiente. El BioflexBot puede realizar acciones como pellizcar, girar, enganchar objetos y agarrarlos, con una arquitectura que reduce considerablemente la complejidad del sistema.

Pruebas y resultados

Las pruebas realizadas por los investigadores muestran hasta qué punto este planteamiento puede ser efectivo. Para comprobar la capacidad de pinza, el robot manipuló una aguja de acupuntura y transportó líquido mediante una pipeta, dos tareas que exigen precisión y un control delicado.

En otro experimento, el dispositivo consiguió girar un tapón de botella casi cuatro veces más que una mano humana. También fue capaz de enganchar objetos como una caja de herramientas o unas gafas.

Uno de los resultados más llamativos aparece en su capacidad de expansión: BioflexBot puede extenderse y contraerse 3,5 veces más que una mano humana, algo que le permite alcanzar posiciones que resultarían difíciles para cualquier otro sistema natural o artificial.

Además, los científicos comprobaron que puede sujetar objetos de tamaños muy diferentes, llegando a manipular elementos casi 13 veces mayores que los admitidos por sistemas similares.

Amplias aplicaciones

Esta amplitud de movimiento abre posibilidades que van más allá de la simple imitación de una mano humana. Un robot con esta capacidad podría introducirse en espacios reducidos, alcanzar componentes alejados o transportar objetos de forma secuencial sin necesidad de recurrir a mecanismos especialmente complejos.

Según publica Tech Xplore, el equipo ha planteado ya varios escenarios de aplicación, entre ellos la inspección de álabes de motores aeronáuticos, la realización de tareas cotidianas junto a un robot humanoide y determinados experimentos químicos.

El nuevo diseño apuesta por la simplicidad para ganar en extensión, agarre y capacidad de manipulación.

El nuevo diseño apuesta por la simplicidad para ganar en extensión, agarre y capacidad de manipulación. / Crédito: Bernd Dittrich en Unsplash.

Más simple y más efectivo

El planteamiento también cuestiona una de las ideas más extendidas en robótica: que para conseguir una máquina versátil es necesario reproducir fielmente la forma del cuerpo humano. Los investigadores defienden precisamente lo contrario: su propuesta busca imitar las funciones de la mano, no su anatomía, con el objetivo de reducir tanto los costes de hardware como las dificultades de control.

El resultado es de gran importancia, porque la complejidad ha sido uno de los grandes obstáculos para desarrollar manos robóticas capaces de desenvolverse en situaciones reales. Reproducir cada articulación y cada movimiento humano exige numerosos componentes, sensores y sistemas de control. El BioflexBot demuestra que, al menos para determinadas tareas, una arquitectura mucho más sencilla puede ofrecer capacidades superiores.

Referencia

A Bio-Functional Mimetic Robot for Versatile Tasks from Cross-Scale Manipulation to Limb-Tool Integration. Xin Tong et al. Advanced Science (2026). DOI:http://dx.doi.org/10.1002/advs.76527

Una nueva tendencia en robótica

Sin embargo, la mano biológica continúa ofreciendo una combinación muy amplia y rica de sensibilidad, coordinación y adaptación. Pero el experimento apunta a una conclusión importante para la robótica: ser más parecido al ser humano no siempre significa ser más capaz o eficiente.

Noticias relacionadas y más

El siguiente paso será convertir el prototipo en una plataforma totalmente automatizada. Si los investigadores consiguen mantener estas prestaciones sin aumentar de forma significativa la complejidad, el BioflexBot podría convertirse en un ejemplo de una nueva generación de sistemas robóticos: máquinas que no intentan reproducir la naturaleza pieza por pieza, sino que buscan soluciones mecánicas más simples para superar algunas de sus limitaciones.

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