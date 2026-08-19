El Mediterráneo alcanza temperaturas sin precedentes y aumenta el riesgo de danas destructivas en España

El calentamiento del mar está dejando de ser una señal abstracta del cambio climático para convertirse en un factor cada vez más determinante de los fenómenos meteorológicos extremos que afectan a Europa. Un nuevo análisis de World Weather Attribution (WWA), elaborado con investigadores de Suiza, Suecia, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, concluye que las temperaturas de la superficie del mar registradas en torno a Europa durante julio de 2026 son excepcionales en intensidad y cada vez más frecuentes, debido al calentamiento provocado por la actividad humana. El Mediterráneo occidental aparece entre las zonas más afectadas, según el estudio.

El dato más contundente es la velocidad con la que se está calentando esta región. Según los científicos, las temperaturas superficiales del mar han aumentado aproximadamente 3,1 grados en el Mediterráneo occidental respecto a períodos de referencia históricos, mientras que en el Mediterráneo oriental el incremento ronda los 2,6 grados. En el golfo de Vizcaya y la península ibérica, el aumento estimado es de 1,5 grados. En el Mediterráneo, además, estas cifras superan ampliamente el calentamiento medio global.

Graves consecuencias climáticas

El calentamiento del mar tiene consecuencias que van mucho más allá de los ecosistemas marinos. Un océano más cálido favorece una mayor evaporación y aumenta la cantidad de vapor de agua disponible en la atmósfera. Cuando coinciden estas condiciones con situaciones de inestabilidad atmosférica, la energía y la humedad acumuladas pueden alimentar precipitaciones torrenciales de mayor intensidad.

El propio análisis de WWA recuerda que las elevadas temperaturas del Mediterráneo han estado relacionadas con episodios de lluvias extremas, entre ellos las inundaciones de Valencia de octubre de 2024.

Calentamiento del mar y lluvias extremas

La dana que golpeó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 ofrece un ejemplo muy claro. Vale recordar que el mar Balear, frente a la costa valenciana, alcanzaba entonces unos 23 ºC, alrededor de 1,5 ºC por encima de la media del período 1982-2011. Estas aguas cálidas incrementaron la evaporación y la humedad disponible para la tormenta. El episodio dejó registros extraordinarios de precipitación, como los 771 litros por metro cuadrado acumulados en 24 horas en Turís.

La relación entre calentamiento del mar y lluvias extremas no significa que una temperatura elevada del Mediterráneo provoque por sí sola una dana. Estos episodios dependen de la interacción de numerosos factores atmosféricos y geográficos. Pero el calentamiento actúa como un multiplicador del riesgo: proporciona más humedad y energía a sistemas convectivos que, bajo determinadas configuraciones atmosféricas, pueden desencadenar lluvias mucho más intensas.

La ciencia confirma que un Mediterráneo cada vez más cálido puede intensificar las lluvias asociadas a danas y agravar sus consecuencias sobre España. / Crédito: World Weather Attribution (WWA).

Nuevos patrones climáticos

El problema no es únicamente que los récords sean más frecuentes. También cambia el contexto en el que se producen. WWA calcula que los episodios extremos de temperatura marina analizados para 2026 habrían sido muy raros en un clima 1,4 ºC más frío, mientras que en las condiciones actuales forman parte de un nuevo patrón climático. En el Mediterráneo occidental, además, algunas olas de calor marinas llegan a cubrir una proporción muy superior de la superficie que en un clima más frío.

Las consecuencias se extienden también a la biodiversidad, la pesca, la acuicultura y el turismo. El calor extremo puede provocar mortandades masivas de especies, desplazar poblaciones hacia aguas más frías y alterar las redes tróficas. Pero para las sociedades mediterráneas existe otra amenaza inmediata: un mar cada vez más cálido puede alimentar episodios de lluvia extrema capaces de desbordar ríos, barrancos e infraestructuras diseñadas para un clima diferente.

Referencia Climate change is driving unprecedented European ocean temperatures, with severe impacts for marine life. Bergin, Claire et al. World Weather Attribution (2026). DOI:https://doi.org/10.25560/132103

Una región especialmente afectada

"Me resulta de particular interés el hecho de que la península ibérica (tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico) sea la que más sufre y va a sufrir estos fenómenos extremos puesto que, como dicen los autores, nos veremos abocados a numerosos problemas: lluvias torrenciales, cambios en las especies y hábitats que existen en nuestras costas, incremento de especies invasoras y problemas para la salud humana", indicó sobre el estudio a Science Media Centre el especialista Ángel Borja, investigador principal en el área de Gestión Ambiental de Mares y Costas de AZTI y editor jefe de la revista Frontiers in Ocean Sustainability, quien no formó parte del trabajo de WWA.

La dana de Valencia muestra que el cambio climático no elimina los mecanismos naturales que generan las danas, pero sí está modificando las condiciones de partida. En un Mediterráneo más caliente, el mismo tipo de situación atmosférica puede disponer de más humedad y energía.

Por eso, mientras continúe el calentamiento, aumentará la presión sobre los sistemas de prevención, ordenamiento urbano y protección frente a inundaciones. Reducir las emisiones y mejorar la adaptación dejan de ser políticas separadas: son dos respuestas necesarias ante un mar europeo que ya está entrando en un territorio climático desconocido.