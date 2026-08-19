Terremotos en Granada: qué revela la serie de Alhendín sobre el riesgo sísmico en el sur de España

La serie sísmica registrada desde el 14 de agosto en el entorno de Alhendín, Gójar y La Zubia, al sur de Granada, ha vuelto a poner el riesgo sísmico en primer plano. Según el informe actualizado del Instituto Geográfico Nacional (IGN), hasta el 18 de agosto se habían registrado 432 terremotos, la mayoría de baja magnitud y a profundidades inferiores a 10 kilómetros. Entre ellos destacan dos seísmos de magnitud momento Mw 4,8, ocurridos el 14 y el 18 de agosto.

La provincia de Granada no es una excepción geológica ni un foco imprevisible surgido de la nada. Forma parte de una de las áreas sísmicamente más activas de la península ibérica: el sistema de las Cordilleras Béticas. La reciente actividad confirma una realidad conocida por la sismología europea: el sur de España y Portugal se encuentran entre las regiones donde los modelos estiman niveles relativamente elevados de sacudida del terreno. Un análisis anterior de Tendencias21 ya examinó esa posición en el mapa europeo de peligrosidad y riesgo sísmico.

Una serie sísmica superficial

Los terremotos principales de la serie de Alhendín alcanzaron magnitud Mw 4,8 y fueron seguidos por réplicas, incluidas varias de magnitud superior a 3. El IGN sitúa la actividad en una zona comprendida entre las fallas de Dílar, Granada y Belicena-Alhendín, dentro de la cuenca de Granada y del sector central de las Béticas Orientales.

Los análisis del mecanismo focal indican un mecanismo de falla normal, coherente con las fallas activas cartografiadas y con la tectónica extensiva de la zona. En este tipo de falla, los bloques de roca se desplazan en respuesta a esfuerzos de extensión de la corteza.

Terremotos sentidos en más de 500 localidades

La escasa profundidad de los seísmos explica que movimientos de una magnitud moderada hayan sido ampliamente percibidos. Los dos terremotos de Mw 4,8 alcanzaron una intensidad máxima de V–VI en la escala macrosísmica europea EMS-98 en poblaciones de Granada. Fueron sentidos en más de 500 localidades y motivaron más de 15.000 cuestionarios ciudadanos enviados al IGN.

Conviene distinguir ambos conceptos. La magnitud mide la energía liberada en el foco del terremoto; la intensidad describe los efectos observados en un lugar determinado. Por eso un mismo seísmo puede sentirse de forma muy distinta según la distancia al epicentro, la profundidad, el tipo de suelo y las características de los edificios.

Vecinos en la calle tras la serie de terremotos este martes en Granada. / Pepe Torres / EFE

Una sacudida compatible con el mapa

Las estaciones del IGN registraron una aceleración máxima de 0,24 g en Armilla, a unos tres kilómetros de la zona epicentral, durante los dos terremotos principales. El valor se aproxima a los 0,23 g que el mapa oficial de peligrosidad sísmica asigna al municipio de Alhendín para un periodo de retorno de 475 años.

Esta coincidencia no significa que el mapa haya predicho un terremoto concreto. Los mapas de peligrosidad no anticipan el día, la hora, el epicentro ni la magnitud de un próximo seísmo. Estiman, a partir de la sismicidad conocida, las fallas activas y los modelos de propagación de ondas, los niveles de sacudida que pueden esperarse estadísticamente en un territorio durante largos periodos.

Vigilancia permanente

La serie de Granada tampoco permite afirmar que vaya a producirse un terremoto mayor ni que la actual actividad anuncie un evento inminente. La predicción sísmica precisa sigue fuera del alcance de la ciencia. Pero sí es posible vigilar la evolución de una secuencia, estimar la peligrosidad regional y disminuir las consecuencias de futuros terremotos.

El IGN ha reforzado la vigilancia con dos estaciones sísmicas portátiles. Estas se añaden a los 52 sensores permanentes instalados por el organismo en un radio aproximado de 50 kilómetros, así como a las estaciones del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada.

Granada, una zona conocida

La memoria histórica muestra que la actividad sísmica forma parte de la realidad geológica granadina. El terremoto de Arenas del Rey de 1884, uno de los más destructivos de la historia reciente de España, alcanzó una intensidad estimada de IX–X. También se conocen terremotos históricos relevantes al sur de Granada, como el de 1431, y numerosas secuencias instrumentales en municipios como Pinos Puente, Santa Fe y Atarfe. Ambos episodios figuran en la síntesis sismotectónica de las Cordilleras Béticas elaborada por el Instituto Geográfico Nacional.

Entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, la zona de Atarfe, Santa Fe, Pinos Puente y Cijuela registró 3.079 terremotos superficiales. De ellos, 36 alcanzaron magnitud igual o superior a 3 y seis superaron magnitud 4, según el informe del IGN sobre la actividad sísmica de Atarfe-Santa Fe. La actual secuencia, por tanto, no es un fenómeno aislado: se integra en un territorio donde las fallas activas y la dinámica tectónica requieren vigilancia sostenida y una cultura de prevención.

El hecho de que Granada sea sísmicamente activa tampoco implica que cada temblor vaya a causar daños graves. La gravedad de un terremoto no depende solo de su magnitud. Importan también la profundidad, la cercanía a zonas habitadas, las condiciones locales del suelo, la duración y frecuencia de la sacudida y, de forma decisiva, la calidad constructiva de los edificios expuestos.

Peligrosidad no es lo mismo que riesgo

El sur de España y Portugal, junto con áreas de Grecia, Albania, Rumanía y Turquía occidental, figuran entre las regiones europeas con niveles comparativamente más altos de peligrosidad sísmica. El Modelo Europeo de Peligrosidad Sísmica 2020 (ESHM20, por sus siglas en inglés) integra catálogos de terremotos, información tectónica y fallas activas para estimar la sacudida probable del suelo en la región euro-mediterránea.

Pero la peligrosidad no equivale automáticamente a riesgo. El riesgo incorpora, además del movimiento del terreno, la exposición de población e infraestructuras y la vulnerabilidad de los edificios. Un terremoto de magnitud moderada puede tener consecuencias limitadas en una zona poco poblada con construcciones sismorresistentes y, en cambio, causar daños mayores en un entorno urbano con edificaciones antiguas o deficientemente rehabilitadas.

El Modelo Europeo de Riesgo Sísmico (ESRM20) combina la peligrosidad con modelos de exposición y vulnerabilidad de edificios residenciales, comerciales e industriales. Sus resultados permiten estimar pérdidas económicas medias anuales, pérdidas asociadas a distintos periodos de retorno y riesgo para la población en 44 países europeos.

La lección de Granada: el terremoto es un fenómeno natural; el desastre, en buena parte, depende de cómo se construye y se organiza una sociedad ante ese fenómeno.

La prevención se construye antes

España cuenta con normativa sismorresistente, pero el riesgo urbano no se reduce solo mediante la construcción de nuevos edificios. Una parte esencial del problema se concentra en el parque inmobiliario levantado antes de que las exigencias sismorresistentes actuales se generalizaran, especialmente allí donde existen construcciones vulnerables, reformas deficientes o elementos no estructurales mal asegurados.

La prevención exige actuaciones preventivas antes de la emergencia: reforzar edificios vulnerables, aplicar criterios sismorresistentes en obra nueva y rehabilitación, asegurar elementos no estructurales que puedan caer y actualizar los planes de emergencia.

Artículo elaborado a partir de los datos de la serie sísmica de Alhendín actualizados por el IGN a 18 de agosto de 2026. La evaluación de una secuencia sísmica puede revisarse a medida que se incorporan registros y se analizan sus efectos.