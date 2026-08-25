El heavy metal ayuda a las personas con enfermedades crónicas a soportar mejor el dolor

Para quienes escuchan heavy metal, dejarse llevar por guitarras distorsionadas, baterías atronadoras y voces que expresan rabia puede ser una forma de liberar tensión. Ahora, la ciencia aporta una explicación que va más allá del placer musical: una investigación publicada en la revista Scientific Reports sugiere que participar en una experiencia intensa de música metal puede aumentar temporalmente la tolerancia al dolor.

El hallazgo podría abrir una vía interesante para comprender cómo la música ayuda a las personas que conviven con dolor crónico, según una nota de prensa del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas, en Alemania, que desarrolló el estudio.

El trabajo científico tuvo como escenario nada menos que el Wacken Open Air, uno de los grandes festivales de heavy metal del mundo. En 2023, los investigadores analizaron a 122 asistentes para comprobar si varios días inmersos en un entorno de música metal podían modificar su respuesta ante el dolor.

Soportando el dolor

Los participantes debían introducir la mano y el antebrazo en agua helada y tenían que mantenerlos en el interior tanto tiempo como pudieran tolerarlo. Antes de realizar la prueba se registraron también parámetros cardíacos mediante un electrocardiograma y se recogieron datos sobre sensibilidad al dolor, consumo de alcohol, preferencias musicales y posibles antecedentes de dolor crónico.

En el análisis general no aparecieron diferencias estadísticamente significativas en la tolerancia al dolor. Sin embargo, al excluir a quienes habían consumido grandes cantidades de alcohol durante la jornada, los investigadores observaron que quienes se encontraban en el festival podían soportar el dolor del agua fría durante más tiempo que el grupo evaluado antes de los conciertos. El efecto fue de magnitud media, según los científicos.

Resiliencia frente al dolor

Lo importante es que los participantes no dijeron sentir menos dolor. Tampoco mostraron una menor sensibilidad ni consideraron que la experiencia resultase menos desagradable. Aquello que cambió fue su capacidad para aguantar durante más tiempo el dolor. Para los autores, esto podría reflejar un incremento temporal de la llamada resiliencia frente al dolor: una mayor capacidad para aceptar una sensación desagradable sin reaccionar inmediatamente ante ella.

Aquí aparece la conexión con el dolor crónico: las emociones desempeñan un papel relevante en la experiencia dolorosa y la ira reprimida puede intensificar el sufrimiento asociado al dolor. La música heavy metal podría ofrecer una vía para expresar o acompañar emociones negativas, en lugar de intentar sustituirlas inmediatamente por estados de relajación o positividad.

122 aficionados al metal participaron en el experimento en el Wacken Open Air. / Crédito: MPI CBS.

No solo la música suave puede relajar

La hipótesis contradice una idea intuitiva y quizás algo simplista sobre la música como herramienta terapéutica: para aliviar el dolor no siempre sería necesario escuchar algo suave y relajante. Una música intensa, agresiva y emocionalmente acorde con el estado de ánimo podría ayudar a procesar mejor la frustración o la ira asociadas a una enfermedad prolongada.

Sin embargo, el estudio no demuestra que el heavy metal cure enfermedades crónicas ni que reduzca directamente el dolor crónico. Los propios investigadores advierten que la resiliencia no se midió mediante una escala psicológica específica y que el experimento solo evaluó dolor provocado por frío. Además, no puede determinarse si el efecto se debe específicamente al heavy metal o a la experiencia global de acudir a un festival, que incluye música en directo, convivencia, amistades, excitación y participación social.

Referencia Increased pain resilience among heavy metal music festival attendees. Lydia Schneider and Thomas H. Fritz. Scientific Reports (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-026-67389-x

Convivir más tiempo con el dolor

Tampoco se ha demostrado el mecanismo biológico responsable. Los especialistas plantean que sustancias como la oxitocina podrían intervenir durante experiencias musicales sociales intensas, pero reconocen que esta explicación es todavía especulativa porque no midieron directamente hormonas ni otros marcadores neuroquímicos.

En definitiva, el heavy metal no haría que el dolor desaparezca, sino que ayudaría a algunas personas a convivir con su efecto durante más tiempo. Para quienes padecen enfermedades crónicas, esa diferencia puede ser importante.