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Exploración Espacial

El primer "aeropuerto" en la Luna podría estar operativo entre 2030 y 2040

Gateway será una estación espacial en órbita lunar que coordinará el tráfico de naves, astronautas y suministros

La futura estación espacial permitirá organizar el tráfico de naves alrededor de la Luna y preparar nuevas misiones de exploración.

La futura estación espacial permitirá organizar el tráfico de naves alrededor de la Luna y preparar nuevas misiones de exploración. / Crédito: NASA.

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Pablo Javier Piacente / T21

El primer aeropuerto espacial lunar de la humanidad estaría listo para funcionar en algún momento dentro de las próximas dos décadas, según un proyecto de la NASA. Ahora, un equipo de ingenieros ha desarrollado algoritmos y estrategias operativas para gestionar escenarios de merodeo de naves espaciales y operaciones de tráfico orbital alrededor del nuevo aeropuerto.

Gateway, la estación que la NASA proyecta colocar en órbita lunar para servir como punto de conexión de misiones tripuladas, cargueros y módulos de alunizaje, podría convertirse en un auténtico nodo de tráfico espacial, con una entrada en funcionamiento operativo entre 2030 y 2040, según un estudio desarrollado por Texas A&M University y publicado en la revista Acta Astronautica.

Control aéreo espacial

La comparación con un aeropuerto es mucho más que una metáfora: Gateway deberá coordinar la llegada y salida de cápsulas Orion, vehículos logísticos, módulos de aterrizaje lunar y otras naves. El problema es que, a casi 385.000 kilómetros de la Tierra, ninguna de ellas podrá "aparcar" realmente: todas estarán en movimiento dentro de una compleja órbita determinada por la gravedad de la Tierra y la Luna, de acuerdo a una nota de prensa.

Ese escenario obliga a desarrollar una especie de control aéreo espacial. El equipo de investigadores ha estudiado precisamente cómo organizar ese tráfico en la llamada Near Rectilinear Halo Orbit (NRHO), la órbita de halo casi rectilínea en la que está previsto que se sitúe Gateway. Se trata de una trayectoria muy alargada: la estación puede aproximarse a unos 1.600 kilómetros del polo norte lunar y alejarse después hasta casi 64.000 kilómetros más allá del polo sur.

Una órbita en movimiento

La dificultad está en que la NRHO no es completamente estable. La influencia gravitatoria combinada de la Tierra y la Luna obliga tanto a Gateway como a las naves visitantes a realizar maniobras periódicas para mantener sus trayectorias. El estudio analiza cómo reducir esas variaciones y mantener una separación segura entre vehículos, pero sin gastar cantidades excesivas de combustible.

Los investigadores han simulado miles de escenarios teniendo en cuenta errores de navegación, pequeñas imperfecciones de los propulsores y perturbaciones previsibles durante las futuras misiones Artemis. Sus resultados indican que incrementos relativamente modestos en las maniobras de mantenimiento orbital pueden mejorar de forma significativa la precisión de las posiciones de las naves. Esto permitiría coordinar mejor los acoplamientos, los encuentros orbitales y las operaciones de salida.

Los investigadores utilizaron miles de simulaciones por ordenador para estudiar y probar cómo las naves espaciales pueden posicionarse de forma segura alrededor de la estación Gateway de la NASA.

Los investigadores utilizaron miles de simulaciones por ordenador para estudiar y probar cómo las naves espaciales pueden posicionarse de forma segura alrededor de la estación Gateway de la NASA. / Crédito: Texas A&M University College of Engineering/Dr. Diana C. Davis.

En espera hacia un nuevo destino

Uno de los conceptos centrales es el denominado "loitering", que puede traducirse como permanecer en espera dentro de una trayectoria controlada. En lugar de que una nave tenga que llegar exactamente al momento de disponibilidad de Gateway, podría mantenerse a una distancia y una fase orbital calculadas hasta recibir la autorización para aproximarse. Los autores plantean incluso una configuración semejante a un "collar de perlas", con diferentes vehículos distribuidos a lo largo de la órbita.

La importancia de este sistema irá mucho más allá de evitar colisiones. Gateway está concebida como un nudo logístico para la exploración lunar y, potencialmente, como una infraestructura intermedia para misiones que se adentren más allá del sistema Tierra-Luna. La estación podría recibir astronautas, suministros y vehículos que después se dirijan hacia la superficie lunar o regresen a la Tierra.

Referencia

Cislunar traffic management: Orbit maintenance and loitering in the Gateway NRHO. Diane C. Davis et al. Acta Astronautica (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2026.06.006

Matemáticas y gestión del tráfico

Vale aclarar que Gateway no será un aeropuerto situado sobre la superficie lunar, sino un puerto espacial en órbita alrededor del satélite. Su función será la de una estación de intercambio y coordinación, desde la que pueda organizarse una futura red de transporte cislunar.

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La idea revela hasta qué punto la próxima etapa de la exploración espacial tendrá como uno de sus ejes la capacidad de gestionar el tráfico. Las matemáticas que hoy calculan dónde debe esperar una nave podrían convertirse mañana en las reglas de circulación de una infraestructura permanente alrededor de la Luna.

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