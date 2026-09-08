Los árboles también tienen consciencia de su cuerpo: corrigen la postura para orientar el crecimiento

Los árboles no tienen músculos ni un sistema nervioso, pero sí una capacidad que hasta hace relativamente poco parecía reservada a los animales: pueden percibir o desarrollar consciencia de la forma y la posición de su propio cuerpo, una cualidad llamada propiocepción, y utilizar esa información para corregir su postura.

Un nuevo estudio publicado en la revista New Phytologist demuestra que los troncos de los árboles no solo responden a la gravedad y a la luz, sino también a su propia curvatura. Y lo hacen fabricando madera que funciona, en cierto sentido, como un "músculo".

La investigación, desarrollada por científicos del INRAE y de la Université Clermont Auvergne, en Francia, aporta la primera evidencia experimental directa de que la propiocepción, la percepción de la posición o forma del propio cuerpo, interviene activamente en el enderezamiento de los tallos leñosos.

Percepción y reacciones físicas

Se sabe que las plantas detectan la gravedad y la dirección de la luz y modifican su crecimiento en consecuencia. Estudios previos ya habían demostrado que las plantas poseen algún tipo de propiocepción. Sin embargo, no estaba claro cómo esa percepción se traducía en una acción física capaz de corregir una deformación del tallo.

Los investigadores diseñaron un dispositivo experimental que les permitió comprobar que los tallos ubicados en forma horizontal comenzaron a curvarse hacia arriba hasta recuperar una orientación vertical. Ese movimiento depende de la llamada madera de tensión, un tipo de madera de reacción que se forma en un lado del tallo y genera fuerzas internas capaces de modificar su dirección.

Resultados concretos

Después de unos diez días, cuando los tallos ya presentaban una curvatura suficiente, los científicos los trasladaron a una instalación diseñada para eliminar dos de las principales referencias sensoriales de la planta: la gravedad y la dirección de la luz. Una plataforma giratoria dentro de una esfera iluminada de manera uniforme impedía que los árboles pudieran utilizar esas señales para decidir hacia dónde crecer. Solo quedaba una información relevante: la forma de su propio tallo.

Privados de las señales gravitatorias y luminosas, los tallos siguieron corrigiendo su forma. Comenzaron a enderezarse progresivamente hasta recuperar una geometría recta. El análisis anatómico mostró que, durante esta segunda fase, dejaba de producirse madera de tensión en el lado que inicialmente había provocado la curvatura y comenzaba a formarse el mismo tipo de tejido en el lado contrario.

Clinostat: configuración experimental especialmente diseñada para estudiar la propiocepción de los árboles. / Crédito: INRAE—Bruno Moulia.

Un verdadero circuito sensorial

Según una nota de prensa, los investigadores interpretan esa madera como una suerte de "músculo antagonista". En los animales, distintos grupos musculares pueden ejercer fuerzas opuestas para mantener una articulación estable o recuperar una postura. En los árboles, algo parecido ocurre mediante la formación localizada de tejido leñoso: una parte del tallo genera tensión y tira en una dirección, mientras que otra puede producir una fuerza compensatoria que invierte la curvatura.

Hasta ahora, la madera de tensión se consideraba principalmente una respuesta asociada a la gravedad y a la tendencia de los tallos a crecer hacia arriba. Los nuevos datos indican que su formación está controlada por un equilibrio entre señales gravitacionales y propioceptivas. Cuanto mayor es la curvatura detectada, mayor es la respuesta de corrección, hasta que el tallo recupera la rectitud.

Los científicos no sostienen que los árboles tengan consciencia subjetiva ni experiencias mentales comparables a las humanas. El término describe una capacidad sensorial: el organismo detecta su propia configuración corporal e integra esa información en un mecanismo de control del crecimiento. Se trata de un auténtico circuito sensoriomotor en las partes leñosas del árbol.

Referencia Proprioception drives tension wood formation for autotropic straightening and postural control in trees. Alexandre Caulus et al. New Phytologist (2026). DOI:https://doi.org/10.1111/nph.71238

Cambio climático y aplicaciones en agricultura

La capacidad puede tener consecuencias importantes en la naturaleza. Un árbol expuesto a una tormenta, un desprendimiento de tierra u otra perturbación puede quedar inclinado y necesitar corregir su estructura para seguir creciendo de forma estable. Esta capacidad de recuperación podría contribuir a la resistencia de los árboles frente a episodios extremos, cada vez más relevantes en un contexto de cambio climático.

También existen aplicaciones agrícolas y forestales. Los autores apuntan a que comprender mejor la propiocepción vegetal podría ayudar a seleccionar variedades capaces de mantenerse más erguidas y resistentes al encamado, un problema que afecta, por ejemplo, a los cereales y puede reducir el rendimiento de los cultivos. El hallazgo abre así una puerta a una visión más sofisticada de las plantas, como organismos capaces de percibir, calcular y ajustar constantemente su propia arquitectura.