El fuego pudo encender el lenguaje humano: las hogueras que impulsaron el origen del habla

Todos reconocemos la capacidad de una hoguera para prolongar la conversación cuando cae la noche: reúne al grupo, concentra la atención y parece invitar a contar historias. Una nueva investigación midió el ritmo cambiante de las llamas y descubrió frecuencias próximas a ciertos ritmos cerebrales y del lenguaje humano. Y concluye que el fuego, al dificultar la comunicación gestual a distancia y ofrecer un estímulo visual compartido, pudo favorecer las narraciones orales, la sincronía social y el desarrollo del habla.

Voz y fuego

Esta hipótesis, planteada por Catherine Hobaiter, de la Universidad de St Andrews, y Nathaniel J. Dominy, de Dartmouth College, relaciona por primera vez de forma detallada la evolución del habla con las condiciones físicas y sociales de la luz del fuego.

En un artículo publicado en Proceedings of the Royal Society B, los autores proponen que, hace entre 2 y 1,5 millones de años, la incorporación progresiva del fuego a la vida social de los primeros homininos pudo crear un nicho nocturno que pudo actuar como catalizador: un contexto capaz de favorecer el paso desde una comunicación en la que los gestos soportaban buena parte del significado, hacia un lenguaje hablado más abstracto, generativo y apto para la narración.

De las manos a la voz

Los chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes combinan sonidos, posturas, miradas, contacto y, sobre todo, un repertorio sorprendentemente amplio de gestos intencionales, para comunicarse. En chimpancés orientales se han identificado más de 140 unidades gestuales; los gorilas de montaña superan las 120. La clave está en la flexibilidad: un mismo gesto puede adoptar sentidos distintos según el contexto, la relación entre los individuos y lo que acaba de ocurrir.

Ese legado sigue vivo en nosotros: los niños emplean muchos gestos comparables a los de otros grandes simios antes de dominar el habla, y los adultos seguimos gesticulando incluso cuando hablamos por teléfono o cuando sabemos que nadie puede vernos. El lenguaje, recuerdan los investigadores, siempre ha sido multimodal: voz, rostro, manos y cuerpo trabajan juntos.

Ventaja para la comunicación

Pero en la penumbra inestable de una hoguera, los gestos dejan de ser igual de fiables, especialmente para quienes están al otro lado de las llamas o algo alejados del círculo.

La voz, en cambio, no depende de que el interlocutor vea con claridad las manos o el rostro de quien habla. En un círculo iluminado por las llamas, donde las sombras cambian y el fuego puede ocultar a quienes se sientan enfrente, esa ventaja pudo inclinar la comunicación hacia el canal vocal.

El relato como tecnología social

La hipótesis cuestiona que el lenguaje surgiera ante todo por necesidades prácticas, como coordinar tareas, enseñar a fabricar utensilios o planificar la caza. Esas actividades, sin duda, se benefician de las palabras. Sin embargo, muchas especies cooperan, usan herramientas, enseñan o mantienen relaciones sociales complejas, sin necesidad de lenguaje hablado.

La singularidad humana podría residir entonces en otro uso de la comunicación: contar historias. A diferencia de una conversación funcional (“vamos allí”, “hay peligro”, “dame eso”), un relato permite hablar de ausentes, de antepasados, de peligros futuros, de lugares remotos o de seres imaginarios. Permite, en suma, compartir mundos que no están delante de los ojos.

Una investigadora trabaja en la cueva de Wonderwerk (Sudáfrica) para analizar los restos de 'fogatas' antiguas creadas por homínidos hace millones de años. / MNCN-CSIC

Veladas provechosas

La antropóloga Polly Wiessner observó este contraste entre los bosquimanos ju/’hoansi del Kalahari: las conversaciones diurnas se concentraban sobre todo en asuntos cotidianos, economía doméstica y rumores; por la noche, junto al fuego, crecían los relatos, las canciones, las explicaciones morales y la evocación de experiencias colectivas. En su investigación sobre el “habla de la luz del fuego”, Wiessner planteó que estas veladas contribuían a consolidar normas, valores, identidades y cooperación dentro del grupo. Y enfatiza que el gusto por los entornos a la luz del fuego para conversaciones íntimas y para escuchar relatos nocturnos perdura hasta nuestros días.

Hobaiter y Dominy dan un paso más: esas reuniones nocturnas no solo habrían reforzado una capacidad lingüística ya existente, sino que pudieron ser el ambiente que favoreció su desarrollo decisivo.

El ritmo de las llamas

Para comprobarlo, Hobaiter y Dominy midieron el parpadeo de las llamas en una hoguera y registraron frecuencias dominantes cercanas a 2,7 hercios, es decir, cambios de luminosidad que se repiten aproximadamente dos o tres veces por segundo.

Esa frecuencia se sitúa dentro del intervalo de las ondas cerebrales delta, entre 0,5 y 4 hercios, y en el extremo lento de los ritmos vinculados a la producción del habla.

Y como las neuronas de la corteza visual pueden ajustar parcialmente su actividad a estímulos luminosos repetitivos, un fenómeno documentado que se conoce como photic driving o arrastre fótico, los investigadores plantean que el parpadeo del fuego funcionó como un estímulo visual compartido para las personas reunidas ante las llamas.

Referencia Firelight and the origins of spoken language. Catherine Hobaiter, Nathaniel J. Dominy. Proc. R. Soc. B (2026) 293 (2078): 20260602. DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2026.0602

Contando historias

El siguiente paso de la hipótesis concierne a las historias. Un relato prolongado exige que quien escucha mantenga la atención sobre una secuencia de acontecimientos, interprete las intenciones de los personajes y comparta con otros un mundo que no está presente. Las investigaciones sobre narración han observado que la actividad cerebral de narradores y oyentes puede mostrar cierto acoplamiento durante el intercambio, una forma de alineamiento que ayuda a construir un significado compartido.

El fuego habría podido actuar, por tanto, como un foco de atención común. Su luz móvil podía congregar y absorber la mirada del grupo mientras la voz del narrador alcanzaba a quienes no podían ver con nitidez sus gestos. En ese marco sensorial, la comunicación vocal, prolongada y narrativa pudo resultar especialmente eficaz para fortalecer la cohesión social.

Hipótesis por contrastar

Para contrastar su hipótesis, los autores proponen comparar el ritmo y la estructura del habla cotidiana con los de la narración; medir si el parpadeo del fuego perjudica más la comprensión de los gestos que la de la voz; y comprobar si narradores y oyentes muestran una sincronía fisiológica o neuronal mayor ante una historia contada junto a una hoguera, que durante una conversación corriente.

¿Qué estamos suponiendo entonces? Que, tal vez, el fuego no solo amplió el día, cocinó alimentos y protegió a nuestros antepasados. Al convertir la noche en un espacio social compartido, pudo favorecer una transformación decisiva: la capacidad de hablar de aquello que no estaba allí.