¿Se está quedando el Universo sin estrellas? Ahora forma la mitad que hace 4.500 millones de años

El Universo sigue fabricando estrellas, pero lo hace a un ritmo cada vez más lento. Un nuevo estudio revela que, durante los últimos 4.500 millones de años, la tasa de formación estelar ha caído aproximadamente a la mitad, aunque las galaxias no hayan perdido una cantidad equivalente de su principal materia prima. El hallazgo obliga a replantear por qué las grandes fábricas estelares del cosmos están apagándose.

Hubo un tiempo en que el Universo era mucho más prolífico creando estrellas. Hace unos 4.500 millones de años, cuando la Tierra comenzaba su historia, la tasa cósmica de formación estelar era aproximadamente 2,5 veces superior a la actual. En consecuencia, hoy se forman menos de la mitad de las estrellas nuevas que entonces.

La comparación resulta especialmente llamativa porque el descenso no parece explicarse simplemente por una escasez de gas. La investigación de la Academia China de Ciencias, publicada en la revista Nature Astronomy, ha medido la evolución del hidrógeno atómico neutro, uno de los grandes depósitos de gas de las galaxias, descubriendo una evolución mucho más débil de lo esperado.

Un contraste que desconcierta

Los investigadores combinaron observaciones del radiotelescopio chino FAST con datos espectroscópicos del instrumento DESI. El análisis reúne alrededor de 2,5 millones de galaxias, una muestra que permite estudiar con una precisión excepcional cómo ha cambiado el contenido de hidrógeno a lo largo del período mencionado.

El resultado establece un contraste claro: la densidad cósmica de hidrógeno neutro ha disminuido solo en un factor de 1,35, mientras que la tasa de formación de estrellas lo ha hecho en un factor de 2,46. Incluso después de aplicar las correcciones sistemáticas consideradas por los autores, la caída estimada del hidrógeno se reduce a apenas un factor de 1,12, muy lejos del desplome de la actividad estelar.

No se trata de un consumo excesivo de combustible estelar

Esto descarta que las galaxias estén consumiendo rápidamente todo su combustible. Si ese fuera el motivo principal, cabría esperar que la cantidad de gas disponible hubiese caído de manera comparable a la formación de estrellas. Según una nota de prensa, la clave está en recordar que las estrellas no nacen directamente del hidrógeno atómico.

El proceso es más complejo: el hidrógeno funciona como un depósito intermedio que, bajo determinadas condiciones, puede transformarse en hidrógeno molecular, que es el material directamente relacionado con la formación de nuevas estrellas. La investigación apunta precisamente a que el problema podría encontrarse en esa transición.

Las galaxias no han perdido una cantidad equivalente de hidrógeno, lo que sugiere que el problema está en cómo el gas se transforma en materia estelar. / Crédito: Jake Weirick en Unsplash.

Cambios en los procesos de formación estelar

A medida que el Universo envejece, podría estar cambiando la manera en que el gas circula entre las galaxias y el medio intergaláctico. Los flujos procedentes de la red cósmica pueden haberse debilitado y las densidades del gas pueden ser menores, dificultando que el hidrógeno atómico se convierta en molecular. De esta manera, una galaxia puede conservar una reserva considerable de hidrógeno y, sin embargo, disponer de menos materia en la fase adecuada para fabricar estrellas.

El escenario encaja además con otra observación conocida: la densidad del gas molecular evoluciona de forma mucho más parecida a la tasa de formación estelar que el hidrógeno atómico. Esto desplaza el centro del misterio: la pregunta ya no es tanto por qué desaparece el combustible, sino por qué el Universo se está volviendo menos eficiente a la hora de convertirlo en estrellas.

Referencia Weak evolution of cosmic atomic hydrogen over the past 4.5 billion years. Chuan-Peng Zhang et al. Nature Astronomy (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41550-026-02965-9

Una transformación profunda del Universo

La conclusión no sugiere que el cosmos esté a punto de quedarse sin estrellas. Es un proceso extremadamente lento, que se desarrolla a escalas de miles de millones de años. Además, las estrellas que ya existen continuarán brillando durante periodos muy prolongados, mientras que algunas regiones seguirán formando nuevas generaciones estelares.

Sin embargo, los científicos creen que estamos contemplando una transformación profunda del Universo. Las grandes épocas de intensa formación de estrellas pertenecen al pasado y, aunque las galaxias aún conservan enormes reservas de gas, cada vez les cuesta más convertirlas en nuevas estrellas.