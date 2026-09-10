10.000 agentes de IA resuelven en 88 horas uno de los problemas matemáticos más difíciles

La empresa OpenAI afirma que un modelo interno, apoyado por unos 10.000 agentes de IA, ha resuelto en apenas 88 horas el problema de Navier-Stokes, uno de los grandes enigmas abiertos de las matemáticas. El resultado todavía debe superar una revisión científica independiente.

OpenAI anunció que uno de sus modelos de inteligencia artificial aún no publicados habría resuelto un problema matemático que ha eludido a los científicos durante generaciones: a los agentes autónomos solo les tomó unos días resolver lo que se conoce como el problema de Navier-Stokes, uno de los siete Problemas del Premio del Milenio, una lista de las preguntas abiertas más difíciles de las matemáticas.

Dieciocho siglos después de que los matemáticos comenzaran a formular algunas de las grandes preguntas sobre el comportamiento de los fluidos, una inteligencia artificial ha puesto sobre la mesa una posible respuesta a uno de los problemas más complejos de las matemáticas modernas. El modelo de OpenAI ha demostrado que las ecuaciones tridimensionales de Navier-Stokes pueden desarrollar una singularidad en tiempo finito, una cuestión abierta desde hace décadas.

Movimiento de fluidos

La dimensión del desafío explica la repercusión del anuncio. El problema de Navier-Stokes forma parte de los siete Problemas del Milenio seleccionados por el Clay Mathematics Institute, considerados entre las cuestiones pendientes más importantes de las matemáticas. El premio asociado a cada uno asciende a un millón de dólares. Desde que fueron anunciados en 2000, solo uno ha sido resuelto.

Las ecuaciones de Navier-Stokes describen el movimiento de fluidos como el agua y el aire y tienen aplicaciones muy concretas, desde la ingeniería aeronáutica y la predicción meteorológica hasta el estudio de la circulación sanguínea. El gran interrogante es determinar si, a partir de unas condiciones iniciales razonables, las soluciones de estas ecuaciones pueden mantenerse regulares o, por el contrario, sufrir una ruptura matemática conocida como singularidad. OpenAI sostiene que su sistema ha demostrado este último escenario, según informó Phys.org en base a datos de AFP.

Un modelo más potente que GPT-6 Astra y 10.000 agentes

Según la compañía, el trabajo comenzó el 1 de septiembre, después de que sus investigadores escucharan rumores sobre avances relacionados con los Problemas del Milenio. OpenAI puso entonces en marcha un nuevo modelo interno, en principio más potente que GPT-6 Astra, y lo enfrentó a los problemas que continuaban abiertos. La investigación sobre Navier-Stokes fue la que mostró mayores progresos.

En la fase final, alrededor de 10.000 agentes de inteligencia artificial trabajaron de forma simultánea, intercambiando mensajes y explorando distintas líneas de razonamiento. OpenAI asegura que los sistemas alcanzaron una solución unas 88 horas después del inicio del proyecto. La operación tuvo un coste extraordinario: varios millones de dólares en capacidad de computación, una cifra que la empresa sitúa aproximadamente en mil veces lo invertido en algunos de sus resultados matemáticos anteriores.

OpenAI dijo que solo tomó unos días resolver lo que se conoce como el problema Navier-Stokes. / Crédito: Phys.org

Una disputa también abierta

El anuncio llega acompañado de una disputa científica, de acuerdo a un artículo publicado en Axios. El matemático de la Universidad de Nueva York, Tristan Buckmaster, y el investigador de Anthropic, Levent Alpöge, habían trabajado durante meses en cuestiones relacionadas con ecuaciones de dinámica de fluidos. Buckmaster cuestionó que OpenAI hubiese avanzado por una línea de investigación que podía guardar relación con su trabajo: además, planteó dudas sobre el posible uso indirecto de materiales generados durante la utilización de productos de la compañía.

OpenAI niega haber utilizado sus indicaciones o demostraciones para guiar a los agentes. No obstante, reconoció que no puede descartar completamente que datos procedentes del uso de sus productos hayan contribuido a mejorar sus modelos. La controversia añade una dimensión inédita al debate sobre la autoría científica: qué ocurre cuando una empresa que proporciona herramientas de IA a investigadores también dispone de recursos suficientes para competir con ellos en los mismos campos.

¿Una nueva frontera superada por la IA?

Vale recordar que las reglas del Clay Mathematics Institute exigen que la demostración se publique en una revista sometida a revisión por pares y que, una vez aceptada, resista durante dos años el escrutinio de la comunidad matemática antes de iniciar el proceso formal de evaluación del premio.

Más allá de esto, los 10.000 agentes representan una nueva forma de hacer investigación: múltiples sistemas trabajando en paralelo, probando hipótesis, descartando errores y volviendo a combinar ideas a una velocidad imposible para un equipo humano convencional.

Si la demostración supera la revisión independiente, el caso de Navier-Stokes no será solo un avance matemático, sino una señal en torno a que la inteligencia artificial empieza a abordar problemas que durante generaciones se consideraron fuera del alcance científico.