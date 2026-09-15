El humo de los incendios forestales hace desaparecer hasta el 3 % de las especies de aves la primavera siguiente

Las llamas no son el único peligro de los incendios forestales. La contaminación transportada por el humo puede provocar un descenso significativo de la diversidad de aves meses después del incendio, incluso fuera de las áreas directamente afectadas por el fuego.

Un estudio publicado en Journal of Environmental Economics and Management revela que la contaminación de los incendios forestales tiene también un coste para la biodiversidad: una mayor exposición al humo de los incendios se asocia con una reducción de alrededor del 3 % en el número de especies de aves presentes en la temporada de reproducción siguiente.

El impacto llega más lejos que el fuego

La investigación, realizada por científicos de la ETH de Zúrich y la Universidad de Berna, en Suiza, ha analizado datos de aproximadamente 2.800 rutas de seguimiento de aves en Estados Unidos entre 2008 y 2022.

Los investigadores combinaron los registros del North American Breeding Bird Survey, un programa de seguimiento que funciona desde 1966, con información de alta resolución sobre las partículas contaminantes procedentes de los incendios forestales.

El resultado apunta a un efecto que hasta ahora podía pasar desapercibido en las evaluaciones de daños causados por los incendios forestales. Cuando una zona había soportado un año especialmente cargado de humo, la diversidad de aves era menor durante la siguiente temporada de reproducción.

Cifras contundentes

Según el estudio, un aumento de la contaminación por partículas finas PM2,5 de los incendios equivalente a una desviación estándar se traduce en una caída aproximada de 0,1 desviaciones estándar tanto en la riqueza de especies como en su abundancia y en la diversidad filogenética.

De acuerdo a una nota de prensa, los científicos estiman que pasar de un año normal a otro con mayor carga de humo reduce alrededor de un 3 % el número de especies observadas. En una ruta de seguimiento media, con unas 55 especies, eso supone aproximadamente una o dos especies menos a la primavera siguiente. En los lugares más afectados, el descenso puede ser considerablemente mayor.

La exposición a las partículas contaminantes del humo se asocia con un descenso del número y la abundancia de especies en la primavera siguiente. / Crédito: Matt Palmer en Unsplash.

Un efecto que no se explica solo por la destrucción del hábitat

Uno de los puntos principales del trabajo es que los investigadores trataron de separar el impacto del humo de otras consecuencias del incendio. Los fuegos suelen coincidir con episodios de calor y sequía, factores que también pueden alterar las poblaciones de aves.

Para aislar el efecto de la contaminación, el estudio utilizó un modelo con efectos fijos y variables instrumentales, que compara las mismas zonas a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta factores como el clima, el uso del suelo y las diferencias en la realización de los censos.

Los resultados también cuestionan que la pérdida de diversidad se deba únicamente a los hábitats destruidos por las llamas. Sin embargo, el efecto del humo persistió incluso en rutas donde no se había quemado ninguna zona en un radio de cinco kilómetros.

La segunda posibilidad era que las aves simplemente se desplazaran a áreas próximas para escapar de la contaminación de los incendios forestales. Incluso teniendo en cuenta esos movimientos locales, la reducción de la diversidad seguía siendo detectable.

Los autores no determinan todavía con exactitud qué mecanismos biológicos explican el fenómeno. La literatura científica previa apunta a que el humo puede debilitar a las aves, provocar pérdida de peso y daños respiratorios y alterar su comportamiento durante la reproducción.

Referencia The impact of wildfire smoke on local avian biodiversity. Sarah Meier and Eric Strobl. Journal of Environmental Economics and Management (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.jeem.2026.103379

Una pérdida difícil de contabilizar

El estudio también contempla que las aves desempeñan funciones esenciales en los ecosistemas, desde la dispersión de semillas y la polinización hasta el control de insectos y otras plagas. Una reducción de la diversidad aviar puede repercutir, por lo tanto, sobre otros organismos y sobre procesos naturales de los que dependen actividades como la agricultura y la silvicultura.

El trabajo no calcula el coste económico de esa pérdida, precisamente porque los especialistas consideran que la biodiversidad es mucho más difícil de valorar que los daños materiales, como por ejemplo una vivienda destruida. Sin embargo, concluyen que el impacto de los grandes incendios forestales no termina en la zona de influencia del fuego. El humo puede extender la huella ecológica del desastre a áreas mucho más amplias y dejar consecuencias que solo se hacen visibles meses después.