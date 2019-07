Teunissen sorprende a Sagan y se convierte en el primer líder del Tour

Contra todo pronóstico y por sorpresa, el holandés Mike Teunissen (Jumbo Visma), tuvo el honor de estrenar el maillot amarillo de la 106 edición del Tour de Francia, en un esprint ajustado en el que se impuso a dos velocistas consagrados como el triple campeón mundial Peter Sagan y el australiano Caleb Ewan.



Teunissen, de 26 años, campeón del Mundo sub 23 de ciclocross en 2013 y de la París Roubaix en 2014, es el habitual lanzador del líder del equipo, su compatriota Dylan Groenewegem, pero una caída de éste le dejó solo ante los "guepardos" del pelotón. No dejó escapar la ocasión de su vida y le ganó el pulso al mismísimo Peter Sagan.



Un esprint rápido y desordenado después de dos caídas en el pelotón, en la primera se vio afectado uno de los favoritos, el danés Jakob Fuglsang, en la segunda sucumbió Groebewegem, quien no pudo cantar victoria en la recta de llegada.





