Así ha sido la caída que ha hecho perder más de dos minutos a Mikel Landa

Mikel Landa ha sufrido este lunes en la décima etapa del Tour de Francia una caída que le ha hecho perder 2.09 minutos. El Movistar marchaba en el primer grupo con Landa, Quintana y Valverde cuando Barguil hizo el "afilador" con Alaphilippe, quien a su vez rozó al corredor alavés.





??Imágenes de la caída Mikel Landa (@Movistar_Team). El corredor español se va al suelo al ser empujado por otro ciclista cuando rodaba en el grupo cabecero a falta de poco más de 3 kilómetros.



??LINK: https://t.co/ITXihWuTg5#TourRTVE15j pic.twitter.com/HzixeyGcNg — Ciclismo en RTVE (@ciclismortve) 15 de julio de 2019

Je suis triste de la chute de Mikel Landa. Déséquilibré en touchant la roue de Julian, je touche Mikel qui me remontait sur la gauche. C'est allé très vite, ce n'était pas volontaire. J'ai évité la chute miraculeusement ce qui n'a pas été le cas de Mikel. J'espère qu'il va bien. — barguil (@WarrenBarguil) 15 de julio de 2019

se fue al suelo, con un buen golpe, se levantó y a perseguir, pero ya en un tercer grupo, acompañado de Oliveira y Erviti. Por delante quedan Valverde y Quintana. Una ruina para el ciclista alavés, pues sus ilusiones quedaron muy reducidas, a 4.15 de Alaphilippe y a 3.03 minutos de Geraint Thomas, ya segundo en la general, pero líder real del Tour.El francés(Arkea) admitió su responsabilidad en laque costó al español llegar a meta con 2.09 minutos de retraso sobre el grupo de favoritos.. Me desequilibré al tocar la rueda de Julian Alaphilippe y toqué a Mikel, que me iba adelantando por la izquierda", explicó el ciclista galo en su cuenta de twitter.Barguil señaló que fue un lance involuntario del que se salvó "milagrosamente" de la caída.. Me he salvado de la caída de milagro, lo contrario de lo que le ha sucedido a Mikel. Espero que no sea nada", destacó.En principio fue señalado el francés Romain Bardet (Ag2r) como el causante de la caída de Landa, pero las imágenes fueron claras, lo que especificó el galo mediante un tuit."Siento lo que le ha sucedido apero, por favor, vean las imágenes de nuevo. Yo no soy el corredor que le empuja", dijo.