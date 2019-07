Simon Yates gana la etapa y Alaphilippe resiste como líder pese a ceder tiempo con Pinot

El británico Simon Yates sumó su segunda victoria en el Tour de Francia, tres días después de haber estrenado su casillero en la ronda gala, y el francés Julian Alaphilippe conservó el maillot amarillo de líder en una etapa con protagonismo del equipo Movistar español.



El ciclista del Mitchelton, ganador de la pasada Vuelta, se impuso el pasado jueves en Bagnères-de-Bigorre en la primera etapa de Pirineos y repitió en la última de ese macizo, con tres puertos de primera, al término de una larga escapada.



? Relive the last kilometre of Stage 15, the solo win of @SimonYatess and the strong ride by @thibautpinot and @MikelLandaMeana! ??



? Revivez le dernier kilomètre de l'Etape 15, la victoire en solitaire de Simon Yates et le numéro de Thibaut Pinot et Mikel Landa ! ??#TDF2019 pic.twitter.com/nJrA9yWwdf