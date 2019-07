Un 82% de españoles prefiere la vivienda propia y un 60% cree que es la mejor forma de ahorrar

Un 81,8% de los españoles es partidario de comprar una vivienda propia, un 66% considera que siempre es mejor comprar que alquilar un piso y un 59,7% considera que la compra de un piso es la mejor forma de ahorrar para el futuro.

Así consta en el barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de junio, que incluye opiniones y demandas sobre la vivienda a partir de encuestas realizadas a 2.974 personas.

La encuesta refleja que únicamente el 18,4% de los españoles vive de alquiler, predominando así aquellos que viven en una casa propia completamente pagada (44,4%) y propia, pendiente del pago de una hipoteca (24,9%).

De entre los que han optado por una vivienda en alquiler, la falta de ingresos suficientes para afrontar la compra aflora como principal razón (45%), seguida del alquiler como una solución temporal hasta poder comprar (14,9%), o el rechazo a afrontar una hipoteca (13,8%).



El 38%, a favor de limitar el precio de los alquileres

Por otro lado, el último barómetro del CIS revela que el 90,2% de los españoles considera que el derecho a tener una vivienda digna debe ser protegido de manera activa por el Gobierno, siendo la construcción de vivienda social la opción preferida para proteger este derecho.

Así, el 47,6% es partidario de construir vivienda social para quien tiene pocos recursos, el 45% pide préstamos baratos para comprar vivienda, el 42,3% apuesta por fomentar la construcción de vivienda a precio asequible para la clase media, y el 37,7% es favorable a adoptar una política de limitación del precio de los alquileres.

Respecto al fomento del alquiler, los españoles señalan como opción favorita el aumento de la seguridad para el propietario, garantizando el cobro de la renta (aceptación del 87,6% de los encuestados), la construcción o rehabilitación de vivienda para alquilar (86,4%), aumentar los recursos para ofrecer vivienda en propiedad a precios accesibles a las clases medias (84,4%) y la creación de parque de vivienda pública para alquilar (83,2%).



Preguntas sobre 'Okupación'

La encuesta también dedica varias preguntas al problema de la 'okupación' de viviendas o locales vacíos y, al preguntar por cómo debería actuar el Estado ante estas 'okupaciones', el 39% apuesta por expulsar inmediatamente al 'okupante', el 31,3% opta por dar solución habitacional alternativa y el 22,7% es partidario de dialogar con los 'okupas' para encontrar soluciones.

Asimismo, un 18,9% afirma conocer casos en los que a una persona le han 'okupado' su vivienda habitual después de pasar unos días fuera, por vacaciones o por otros motivos (un 80,7% no conoce ningún caso) y, si se produjera un caso habitual, el 57,8% cree que se debería desalojar a los 'okupas' inmediatamente, y un 27,3% en un plazo máximo de 48 horas, una vez que hayan sido denunciados.



Especulación y falta de pisos para alquilar

Por otro lado, la encuesta revela que la escasez de pisos en alquiler y existencia de especulación y la actualización de los alquileres son las principales razones señaladas por los españoles para explicar la subida de los alquileres de vivienda. Un 10,5% de los españoles señala la escasez de pisos como primera razón para explicar la subida de los precios y un 9,2% apunta a la especulación.

Preguntadas por si los alquileres de la zona en la que viven están subiendo, se mantienen estables o están bajando, un 20,9% de las personas encuestadas considera que los alquileres están subiendo mucho, un 26,8% que están subiendo algo, un 27,4% cree que se mantienen estables, y un 1,5% cree que están bajando algo (1,2%) o mucho (0,3%).

Entre el 47,7% de personas que cree que los alquileres de su zona se están encareciendo, la existencia de especulación se eleva como una de las dos principales razones para el 35% de los encuestados, seguida de la subida general de los precios (33,9%) y a la escasez de pisos que se alquilan (32,7%).

Por otro lado, más de la mitad de los españoles considera que los pisos de alquiler en la zona en la que viven son caros (35,8%) o muy caros (15,8%), mientras que el 23,9% cree que su precio es ajustado, un 5,7% cree que los alquileres son baratos y un 0,5% que son muy baratos.



Un 8% no sabe si podrá pagar el alquiler al jubilarse

La encuesta también detecta un 8% de personas que no sabe si podrá pagar el alquiler de su vivienda con sus ingresos o recursos económicos cuando se jubile y un 4,9% que asume que no podrá hacerlo. El 7,4% cree que sí podrá pagar el alquiler. De hecho, más de la mitad de los españoles (un 54,6%) cree que, sin un piso en propiedad, no será posible pagar un alquiler en el momento de la jubilación.

Entre las personas que no cuentan con vivienda en propiedad, un 32,1% desconoce si al jubilarse contará con ingresos o recursos económicos suficientes para pagar el alquiler de su vivienda, un 29,8% cree que sí y un 19,6% cree que no tendrá ingresos o recursos para pagarlo.