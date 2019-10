Cinco ideas para renovar tu baño sin obras y de forma 'low cost'

Cambiar los baños o la cocina de una casa es una de las obras más costosas a las que nos podemos enfrentar. Pero hoy en día es posible, tener unos aseos dignos de aparecer en cualquier revista de decoración sin tener que desembolsar miles de euros y sin tener que sufrir las molestias de una larga obra en casa. Si eres un poco manitas, por poco más de mil euros y en tres días, podrás conseguir el baño de tus sueños. Descubre cómo:



1. Pintura para azulejos

2. Suelos vinílicos

3. Pintar los muebles

Si los azulejos de tu baño tienen el mismo estampado que los de la familia Alcántara o simplemente el color no te convence, no tienes más que coger la brocha para renovarlos. En cualquier tienda de bricolaje puedes encontrar pintura especial para azulejos cuyo esmalte es resistente al agua. Si quieres conseguir que el aseo parezca más grande, el blanco es la mejor opción.Para renovar el suelo de tu baño, la mejor opción es instalar suelos vinílicos que imitan a los azulejos. También están muy de moda los que simulan la madera. Los suelos vinílicos se cortan y colocan de forma muy sencilla y en muy poco tiempo.Si cuentas con un presupuesto muy ajustado que no te permite cambiar los muebles del baño, una buena idea es darles una segunda vida con un poco de pintura. Primero tendrás que lijarlos, después darles una capa de imprimación y por último dos manos de pintura. Se llevan los colores blancos, azules y verdes menta.

4. Cambiar las lámparas

La iluminación de las estancias es fundamental, por lo que la recomendación es aprovechar esta reforma para cambiar las luces del baño. Para la lampara principal elije unas bombillas de color cálida y deja las de luz blanca para los focos de encima del espejo.

5. Decoración especial

Unas plantas o unos cuadros, pueden dar un toque muy especial a tu baño. ¡No lo dudes, el resultado será espectacular!