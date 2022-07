Vicent Soler (59) y Nicko Magán (47) son, pese —y gracias— a sus personalidades dispares, amigos. De los de tota la vida, mucho antes de ser nombrados capitanes de los Moros y Cristianos de Torrent, respectivamente. Una fiesta adherida casi, por el vínculo emocional forjado durante lustros, a su propio ADN.

¿Qué significa la fiesta de Moros y Cristianos de Torrent para vosotros?

Nicko: Es una cita muy importante en Torrent, pues creó un ambiente festivo previamente inexistente. No solo da conexión e identidad de pueblo, sino que ensalza una cualidad típicamente valenciana: la germanor. Es una fiesta abierta y participativa que se vive en la calle y que, cada vez más, crea sentimiento.

Vicent: Es parte de mi vida desde siempre. Cuando me enteré de que se quería celebrar la fiesta de Moros y Cristianos en Torrent —1989—, fui el primero en involucrarme en la participación creando, de hecho, la segunda comparsa del pueblo junto a mis amigos.

¿Qué os condujo a presentar vuestra candidatura como capitanes?

N: El sentimiento de pertenencia. Yo soy contrabandista fundador y siento la filà como mi familia. Poder representarla como capitán cristiano de la fiesta es un verdadero honor. Por ello, me presenté motivado por la ilusión.

V: Ser capitán era lo único que me quedaba por vivir dentro de la fiesta de Moros y Cristianos. Como decía Nicko, el honor de representar no solo a tu comparsa, sino a las 24 del municipio, así como a Torrent, es inmenso.

¿Cómo está siendo compartir la experiencia entre vosotros?

V: Entre Alfaquies y Contrabandistas hay un nexo de unión que se prolonga muchos años, desde que coincidimos en la capitanía de 2008. Por tanto, Nicko y yo ya nos conocíamos y nuestro vínculo era fuerte y estrecho mucho antes de vivir esta experiencia.

N: Todas las personas que participamos en la fiesta estamos hermanadas. Vicent es un hombre con mucha solera, no solo un excelente capitán y representante, sino parte fundamental de la fiesta torrentina.

Habéis tenido que afrontar vuestra capitanía bajo la amenaza de un virus voraz.

N: Ha sido duro. Asumimos el cargo en 2019 y fuimos nombrados tan solo un mes antes de la declaración del Estado de Alarma y posterior confinamiento. Siempre hemos tenido muy claro que si la situación sanitaria no era propicia para realizar un acto en condiciones óptimas, no se iba a hacer. Debe primar la seguridad y la responsabilidad.

V: Nuestro único guiño a la pandemia es reivindicar que no podrá con la fiesta de Moros y Cristianos.

¿Qué actos esperáis con más ilusión?

N: Yo no pienso en cuál me hace mucha ilusión, los vivo todos. Hay actos que, por su propia idiosincrasia, son más espectaculares, pero en todos siento la misma emoción y entrega. Aunque, para ser honesto, el sopar de càrrecs fue una cita preciosa.

V: Cuando eres capitán cualquier acto tiene la capacidad de emocionarte. La satisfacción personal es enorme, una función muy halagadora gracias a todo el cariño de la gente.

¿Por qué se decide crear la entraeta infantil de los Moros y Cristianos?

V: La fiesta creció y empezó a integrar filaes infantiles. La entraeta es absolutamente impresionante y los más pequeños son los auténticos protagonistas. Son muchos los motivos para celebrarla, sobre todo porque los niños y niñas vienen pisando fuerte y son el futuro de la fiesta.

N: Los fundadores de las comparsas, muchachos de entre 18 y 25 años en aquel momento, ya hemos tenido hijos que están creciendo dentro de los Moros y Cristianos y les debíamos la oportunidad de participar de forma activa. La fiesta es dinámica y debe ir ajustándose.

¿Cómo valoráis el proceso de evolución de la fiesta?

V: Cada pueblo tiene su propia idiosincrasia y no hay fórmulas mejores que otras, solo respeto.

N: En el caso de los contrabandistas, los movimientos de los denominados navajas son muy medidos en la gran mayoría de comparsas. Aquí no. Creamos nuestro propio estilo, no es necesario ser purista en todos los ámbitos para configurar la identidad de la fiesta. No obstante, considero que los Moros y Cristianos están todavía en proceso de maduración y hay aspectos en los que se debe incidir y acabar de consolidar, como los cuartelillos.

¿Cuántos quebraderos de cabeza puede suponer para una comparsa ostentar una capitanía?

V: ¿Cuántas hojas tienes para escribir? [Ríe]. En Alfaquies hemos asumido cinco capitanías y cada una ha generado retos específicos que las han hecho singulares y diferentes. Como capitán, la gestión es compleja porque tengo muy claro cómo quiero que sea. Además, este año existe el desafío añadido de la expectativa generada tras tres años de parón que hay que trasladar al ámbito económico y creativo. No obstante, el optimismo y entusiasmo siempre está presente.

N: En mi caso, tengo detrás a hermanos contrabandistas que cuentan con mi absoluta confianza. Por mi carácter, siempre me involucro mucho en la organización de cualquier proyecto que emprendo. Este año, aunque me ha costado, he tenido que dar un paso atrás y dejar a mis compañeros vivir esta experiencia con la ilusión que demuestran. Yo soy capitán, pero la capitanía es contrabandista. Nunca pierdo esa premisa de vista y tengo siempre presente a todos los festeros que no han fallecido y no podrán vivir estas fiestas. Tuvimos una pérdida dolorosísima hace escasas semanas de un cabo contrabandista, Toni García. Un candidato a capitán muy involucrado en los Moros y Cristianos. Quiero vivir lo que venga por él también. Su pérdida fue durísima y podía haber hundido la capitanía, pero la ilusión que él sentía es un revulsivo para vivirlo con intensidad.

¿Qué esperáis, a nivel personal, de vuestra capitanía?

N: Siendo sincero, nunca he esperado nada. Pienso que lo oportuno es dejarse llevar sin crear grandes expectativas. No pensar nada en concreto y recibir todo lo que llegue con la máxima ilusión.

V: En mi caso, por mi forma de ser, sí he tenido claro qué esperar y cómo debíamos trabajar para conseguirlo. La incertidumbre me crea mucho desasosiego y ansiedad. Eso sí, mi objetivo no es imponer, tan solo aportar la experiencia de muchos años trabajando en la fiesta de Moros y Cristianos. Prefiero que no existan las sorpresas y disfrutar cada día desde la tranquilidad que da el trabajo bien hecho.

¿Qué novedades podéis adelantar?

N: Como contrabandistas, partimos con la ventaja de que somos una filà muy particular, distinta de cualquier otra capitanía cristiana. No vamos a tirar la casa por la ventana porque estos años de pandemia han sido duros en términos económicos para muchas personas, pero sí vamos a ofrecer la fiesta que teníamos pensada en 2019.

V: De mi capitanía yo creo que lo sé todo, pero te voy a contar cero. La gente tiene que venir a verlo y disfrutar. Solo puedo decir que es una capitanía hecha a mi medida que me hace muy feliz. La colaboración de mi comparsa ha sido excepcional. ¡A tope!

¿Entra en vuestros planes presentar una candidatura el próximo mes de noviembre para presidir la Federación de Moros y Cristianos de Torrent?

V: Yo no, ya fui presidente desde el año 1999 hasta 2006. Ni se me ocurriría [ríe]. Quien no está en ese cargo no puede imaginarse todo el trabajo que conlleva y tengo que reconocer que Xavi, el actual presidente, y su Junta de Gobierno lo están haciendo muy bien. Han involucrado a todas las comisiones y son muy proactivos.

N: No, no dispongo del tiempo para asumir esa función con la dedicación que siento que merece. Tampoco está en mi expectativa de futuro.