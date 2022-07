Jesús Ros, alcalde de Torrent, defiende un mandato centrado en «atender las necesidades de la gente». En este sentido, agradece a los colectivos festivos su función integradora y de cohesión al mismo tiempo que reivindica que las Fiestas Mayores de Torrent «deben alinearse con las demandas sociales imperantes».

¿Cuál ha sido la participación del consistorio en la organización de las fiestas?

La fiesta tiene dos vertientes, una propia del ayuntamiento y otra de los colectivos festivos, cuya función es esencial. Es muy importante que la ciudadanía se movilice, que haga fiesta y que, en ese proceso, cuente con nuestro apoyo como ayuntamiento. Además, me gustaría destacar que la programación de actos pensada por el consistorio da cabida a todos los grupos que conforman la ciudad, se trata de unas fiestas muy participativas y adecuadas a todas las edades.

¿Por qué los Moros y Cristianos son tan vertebradores en la fiesta torrentina?

La gente acogió la fiesta de Moros y Cristianos de Torrent con muchísimas ganas, tiene un gran poder de movilización y atrae, cada año, a miles de personas. ¡Ya verás la Entrada que hacen las comparsas y filaes el día 29 de julio, espectacular! La fiesta reúne participación e iniciativa, lo que le ha llevado a consolidarse tan rápidamente en la ciudad.

Ante tanta afluencia de personas, ¿qué servicios van a reforzarse durante los días festivos?

Habrá puntos violetas en distintas localizaciones de Torrent, así como una coordinación perfecta entre la Policía Local y la Policía Nacional. Afortunadamente, las fiestas nunca han sido polémicas en la ciudad, pero claro que habrá refuerzo en las plantillas para garantizar la seguridad. Lo más importante es que la sociedad pueda vivirlas desde la tranquilidad y el disfrute. Además, contamos con la ayuda inestimable de Protección Civil.

¿Cómo de relevante considera que las fiestas de Torrent estén alineadas con las demandas sociales imperantes?

No solo es importante, sino que es lo conveniente. Todas las citas festivas de Torrent ejercen la función de cohesión de la sociedad civil. Siempre recalco que nunca agradeceremos lo suficiente la integración que generan. También somos un pueblo muy altruista, he perdido la cuenta de la cantidad de eventos que se realizan a lo largo del año en favor de causas solidarias y, en este sentido, las instalaciones municipales deben ser contenedor de dichas iniciativas. Torrent está conjugada con unas organizaciones de diez.

Este año, además, se ha incidido mucho en pensar un fiesta integradora para los más pequeños.

El objetivo es que todo el mundo participe en la fiesta, especialmente los niños y niñas porque son el futuro. Se instalará un espacio multiaventura en el Parc Central donde podrán dar rienda suelta a su atrevimiento.

Luz verde, por fin, para el catálogo de protección del término municipal. En esta línea, ¿qué promesa electoral o proyecto de mejora le gustaría acometer antes de que finalice su legislatura?

Hay dos formas de hacer política, la del día a día centrada en las necesidades de la gente y aquella que únicamente persigue el rédito electoral. Nosotros no somos de esta segunda opción.

Planificamos las inversiones, como demuestra el Plan FICUS. Ahora, por ejemplo, hay más de una quincena de obras en marcha en la ciudad y, entre otras acciones, en 2021 inauguramos el Pabellón Toll i l’Alberca. A corto plazo, esperamos poder hacerlo también con el centro de salud Torrent III.

Nuestro único objetivo es mejorar el pueblo día a día, aunque a mí me gustaría mucho poder aplicar el programa de renovación de las vías públicas —Plan de reasfaltado de las vías urbanas de Torrent 2022-23: Plan 200.000 y Plan 10K—, pero no porque se aproximen las elecciones, sino porque así está estipulado en nuestra planificación.

Hace tan solo unos días que las Cortes aprobaron la Proposición No de Ley (PNL) para reconocer el «Ball de Torrent» como BIC de Relevancia Local. ¿Qué importancia tiene esta distinción para el municipio?

El «Ball de Torrent» tiene importancia por sí mismo. La iniciativa reconoce el trabajo realizado por investigadores de la ciudad para preservar esta parcela destacada de la cultura de Torrent y, además, le otorga un status de primer orden, pues va más allá de nuestras fronteras locales.

¿Volverá a encabezar la candidatura a la alcaldía de Torrent el próximo año?

[Ríe] Yo me encuentro bien, pero tienen que concurrir muchos factores. El partido debe estar a favor y nunca perder de vista que, como representantes de la sociedad, debemos aportar y no restar. Esas conclusiones todavía están en el aire, en diez meses pueden pasar muchas. Pero sí debo decir que yo me encuentro muy a gusto y cómodo en la gestión. La experiencia, dicen, es un grado.