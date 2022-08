Les festes de l’any 2022 són les més esperades en molts pobles de la Comunitat Valenciana. També ho són a la localitat de Parcent, que el pròxim dimarts 9 d’agost dona el tret d’eixida a les festes en honor a sant Llorenç. Després de dos anys d’espera, tota la localitat es prepara per a viure uns intensos dies de celebracions, festejos i germanor que esperen compartir amb tots els veïns i veïnes de la Marina Alta i de la resta de municipis valencians.

Llarga ha sigut l’espera per a totes i tots però, especialment, per a la comissió de festes i per a tota la població en general. A pesar de les circumstàncies, «han fet un gran esforç per poder traure unes bones festes amb totes les dificultats d’estos anys», ha reconegut l’alcalde, Joan Ripoll.

El primer edil ha posat l’accent en què «arriben dies de retrobament entre famílies i amistats, dies de gaudir junts al carrer» i, principalment, «dies de tradicions i costums» que espera que es visquen «amb coneixement i alegria».

Després de dos anys d’espera, l’Ajuntament de Parcent i la Comissió de Festes han preparat un ampli programa d’activitats, on la música, la pirotècnia i la pilota valenciana tenen especial protagonisme; encara que hi ha actes per a totes les edats.

Programació musical

Les festes arranquen el 9 d’agost amb la presentació de les Regines i els festers i festeres del 2020. Però, a continuació, hi ha una sessió de ball amenitzada per l’orquestra La Pato, que inaugura la intensa programació musical preparada per a les festes de Parcent.

L’amenització musical continuarà el dia 10 amb l’orquestraMontecarlo;l’11, amb La Tribu;el 13, amb l’actuació de No Comment; i el dissabte 13 d’agost, serà el torn de DJMarc, qui serà l’encarregat d’animar la multitudinària festa de l’espuma.

Un altre dels elements musicals indispensables de les festes és la Banda de Música deParcent, l’agrupació encarregada de posar la banda sonora a les cercaviles i processons que se succeïran en les festivitats de Sant Llorenç, el 10 d’agost;el Santíssim Crist de La Fe, el dia 11; i la divina Aurora, en la jornada del 12 d’agost.

Pilota valenciana

L’esport autòcton més popular de la Comunitat Valenciana forma part de l’extensa programació de les festes en honor a Sant Llorenç. Des del dimarts 9 d’agost fins al divendres 12 d’agost, el carrer de Dalt es convertirà en un trinquet urbà;la pista perfecta per acollir les partides organitzades pel Club de PilotaParcent.

Cada vesprada, des de les 18 hores, els aficionats a la pilota podran descobrir la mestria de pilotaires com Ángel de Murla, Satxa d’Orba, Gaizka del País Basc, Sergi d’Agost, Cardona de Pedreguer, Conillet d’Orba, Sala de Murla, Alvaro de Castells i molts altres com el jugador autòcton de la localitat, Germán, qui competirà en la partida del dia11 d’agost.

El dia dels coets

La gran jornada de la pólvora tindrà lloc el diumenge 14 d’agost, dia de la Cordà. Els actes pirotècnics començaran a les 19 hores, amb la Cordà Infantil, que tindrà lloc al carrer de Dalt. Però, els plats forts, arriben després del sopar popular a la plaça del Poble amb el Correfoc, que recorrerà els principals carrers del poble, a partir de la una de la matinada, gràcies al patrocini de la Diputació d’Alacant; i la Gran Cordà, a partir de les 03.00 hores, organitzada per l’associació Coet i Corda de Pedreguer.

Es tracta d’un acte tradicional i molt arrelat en aquest poble. Cal recordar que el dia 10 també hi ha un espectacular castell de focs artificial al voltant de les 22.30, confirmant que ens trobem enfront d’un poble molt coeter.

Activitats per a tota la família

La programació d’activitats de les festes en honor a sant Llorenç ha preparat actes per a tots els membres de la família.

Alguns dels més destacats són la gimcana pels carrers del poble, que se celebra el dia 9 d’agost a partir de les 19 hores; la truita gegant, que es cuinarà a la placeta Colón el dia 13 d’agost; el sopar de pensionistes, que tindrà lloc el mateix dia a partir de les 21 hores; o la desfilada de disfresses.